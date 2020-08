Mai mulți consumatori din sectorul Botanica al capitalei vor rămâne luni fără apă la robinete: Care sunt adresele vizate

18:20

Matt Lambert, specialist în medicina de urgență, fost purtător de cuvânt al New York City Health and Hospitals și unul dintre consilierii pe sănătate publică al autorităților din metropola americană, a avertizat că e foarte posibil ca școlile care se vor deschide în septembrie să se închidă din nou după numai o lună, în octombrie. Lambert a explicat că nu este sub nicio formă împotriva retrimiterii copiilor la școală, însă există mai mulți factori care pot duce la o nouă întrerupere a cursurilor...