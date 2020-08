Care tururi excursionale prin Moldova preferă să procure cetățenii de la agențiile de turism

02:00

Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, fostă numărul unu mondial, a primit un wild card pentru US Open, au anunţat organizatorii turneului de Mare Şlem care va avea loc la New York, cu porţile închise, între 31 august şi 13 septembrie. Kim Clijsters, în vârstă de 37 ani, a revenit în acest sezon în circuitul WTA, după o pauză de şapte ani. Ea are în palmares 41 de titluri cucerite în circui