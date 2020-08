Cadavrul unei femei, găsit în apropierea unui iaz din raionul Nisporeni

16:00

Şeful Regiei Autosalubritate, Eugeniu Axentiev, riscă să fie demis după ce primarul capitalei a făcut cunoştinţă cu mai multe rapoarte interne de la Serviciul Protecție Internă și Anticorupție şi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre cele întâmplate la Poligonul de deșeuri de la Țânțăreni. Despre acest lucru, Ion Ceban,... The post Directorul Regiei Autosalubritate, riscă să fie demis appeared first on Portal de știri.