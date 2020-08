Igor Boțan: Moldova este în proces de recuperare a statutului de partener credibil al UE

14:50

Filiera turismului din Moldova a arătat semne promițătoare de creștere constantă în ultimii patru ani, datorită eforturilor continue în marketingul destinației, dezvoltarea produselor și politicile modernizate care susțin industria turismului intern și receptor. Apoi a venit criza pandemiei COVID-19, care are impact asupra întregului lanț valoric al industriei turismului din... The post Criza COVID are impact asupra întregului lanț valoric al industriei turismului appeared first on Portal de știri.