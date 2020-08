China, Rusia și Iranul încearcă să influențeze alegerile prezidențiale din SUA

18:20

Vinul Moldovei continuă să obțină aprecieri și laude peste hotarele țării. Încă 47 de medalii au obținut vinurile îmbuteliate produse în țara noastră la concursul de profil „Challenge International du Vin”, care s-a desfășurat în orașul Bourg, lângă Bordeaux, Franța. În acest an, Republica Moldova a fost invitată în calitate de oaspete de onoare în cadrul competiției. Rezultatele au fost obținute în urma eforturilor și a muncii dintre vinificatorii reuniți sub brandul de țară „Wine of Moldova” și Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), un promotor constant al vinurilor de calitate.