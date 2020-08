Rusia şi Siria vor să construiască o copie a Hagiei Sfânta Sofia

13:00

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale arată cum oamenii aplaudă în timp ce un bărbat a fost găsit în viață de salvatorii voluntari, la 15 ore după ce rămăsese captiv sub resturile casei distruse. Surse oficiale, citate de Reuters, susțin că numărul morților a ajuns la 145 și este în creștere. Citizen rescued after getting stuck for 15 hours under the wreckage @civildefenselb A post shared by Live Love Beirut (@livelovebeirut) on...