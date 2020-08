Reparații cu încălcări grave la grădinițele și școlile din capitală. Ion Ceban: Cei care se fac vinovați, am cerut să fie sancționați

10:45

Maia Sandu produce Fake-News, iar această realitate crudă nu o mai poate demonta nici Dumitru Alaiba și nici alți iubitori de iarbă veselă. Despre aceasta scrie bloggerul Corneliu Gandrabur, într-o analiză făcută pe site-ul telegraph.md. Gandrabur atrage atenția că după ce Sandu a acuzat Republica Moldova de explozia din Beirut, societatea s-a revoltat și i-a răspuns dur liderului PAS.Vă prezentăm textul integral al analizei făcute de Gandrabur:Așadar, deoarece este obișnuită să-și facă PR politic din orice tragedie și din lacrimile oamenilor, Maia Sandu a publicat pe pagina ei de Facebook și un text referitor la tragica explozie din Beirut.Potrivit liderei PAS, tragedia din Liban s-a produs și datorită corupției din structurile oficiale de la Chișinău, făcând o aluzie intenționată și tendențioasă, precum că actualul Guvern poartă o parte din vină pentru ceea ce s-a întâmplat în Liban.„Nava care transporta ilegal substanța explozivă a fost înregistrată sub pavilion moldovenesc. Statul nostru a înregistrat această navă în schimbul mitei și a favorurilor”, a scris Sandu pe Facebook, dar fără a preciza că vasul este absolut gol și abandonat de fix 6 ani de zile, iar de atunci este împroșcat cu găinaț de pescărușii ce zboară prin portul libanez.„Într-o țară unde lucrurile se fac corect, unde instituțiile statului nu participă în scheme, înregistrarea unor astfel de nave ar fi fost imposibilă. Republica Moldova se află de mulți ani în lista neagră din cauza faptului că înregistrează nave ce desfășoară activități ilegale”, a mai continuat Maia Sandu, dar și aici a uitat să amintească despre faptul că vasul a fost înregistrat în 2012, adică în perioada când Guvernul de la Chișinău era condus de Vlad Filat, toată țara fiind “verde”.„Voi solicita deputaților PAS să facă toate demersurile necesare pentru a afla cum a fost posibilă înregistrarea unei astfel de nave sub pavilion moldovenesc, cine stă în spatele acestor fărădelegi și care sunt soluțiile”, a mai punctat Sandu.„Corupția ucide. Nu doar aici, în Moldova, dar și în alte părți ale lumii”, a conchis lidera PAS.Cu părere de rău, Maia Sandu a omis în mod intenționat să transmită oamenilor și susținătorilor ei că explozia a avut loc într-un depozit aflat pe țărm și că nava este intactă, promovând în așa fel un fake-news mediatic.„De fapt nava e la fundul mării de câțiva ani. Iar Silistra era în depozit”, a comentat ironic Vitalie Eșanu, cofondatorul Privesc.eu.„Uneori am impresia că dna Sandu e ruptă de realitate, de asta generează atâtea minciuni obraznice. Nu au ce solicita deputații PAS – nava a fost înregistrată sub pavilionul RM în perioada când dna Sandu făcea parte din Guvern la cota PLDM. De 6 ani a fost radiată din registrul RM”, a comentat și Vitalie Dragancea, ex-consilierul premierului Ion Chicu.„Această postare demonstrează încă o dată că oameni populiști ca dvs și echipa nu au ce căuta la conducere. Nu scăpați nici o ocazie să făceți PR din orice. Ce are pavilionul navei cu încărcătura care era depozitată în DEPOZITUL portului de 6 ani, unde sunt persoane responsabile de păstrare? Da, chiar să fi fost și la bordul navei, apartenența navei nu are nimic cu încărcătura și cu regulile de securitate care trebuie respectate de PROPRIETARUL vasului și de echipaj. Am dat un exemplu la postarea similară pe pagina dlui Sturza Ion. Vă declarați oameni cu valori europene și altă clasă politică însă în realitate nu vă deosebiți cu nimic față de cei care au fost și sunt acum”, a comentat Andrei Soltan.Cu părere de rău, comentariile negative la adresa Maiei Sandu a curs gârlă la postarea menționată, dar unii au căzut în nadă și au perceput mesajul fake-news lansat de Maia Sandu, precum că Dodon și Chicu sunt vinovați de explozia din Beirut, deși ei nu se aflau la guvernare în perioda 2012-2014 și nu au vreo implicare în înregistrarea navei ce stă ancorată în portul Beirut.În context, o atenționez pe Maia Sandu că politica poate fi făcută și cinstit, iar tragediile, sângele și lacrimile oamenilor nu trebuie să fie unelte de PR și subiecte de fake-news. Or, e trist și disperat să strigăm în gura mare: “Să moară capra vecinului!”.