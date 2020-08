Amenzi de mii de lei pentru gunoiști neautorizate

13:40

O intervenție chirurgicală extrem de complicată a fost realizată în premieră la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”. Neurochirurgul Grigore Zapuhlîh, care este și directorul instituției, a reușit să extragă din capul unui tânăr din România un glonț pe care acesta îl avea în creier de mai bine de... The post Premieră medicală: Un glonț a fost scos după un an și jumătate din creierul unui tânăr appeared first on Portal de știri.