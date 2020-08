VIDEO | La USARB s-a încheiat prima etapă a Concursului de admitere

15:20

Era odată un drum. Și drumul acela avea grijă de oameni, să nu se rătăcească în calea lor și le era prieten. Dar, după o vreme, oamenii au început să uite de dînsul, și atunci drumul a dispărut, s-a dus și el undeva, și călătorii nu l-au mai găsit unde-l știau. Așa spune o poveste africană. Recent, am fost pe acasă, la părinți și am mers într-o zi cu tata să vedem via, livada, dealurile copilăriei mele. Mare mi-a fost mirarea că n-am mai (re)găsit, la propriu, drumurile de altă dată. În locul lor, buruieni și mărăcini înalți, se vede […]