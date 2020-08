Cercetătorii au identificat mutația virusului Zika care a cauzat răspândirea rapidă și defectele congenitale

O echipă de cercetători de la Universitatea din Texas a descoperit o mutație a virusului Zika care ar fi responsabilă pentru transmiterea virală din 2015 – 2016 și pentru apariția microcefaliei în cazul bebelușilor născuți de femei infectate. Studiul a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences. Virusul Zika a cauzat o […]

