Despre pericolul cauzat de apariția buruienii ambrozia

Tinerii ungheneni, chiar dacă sunt plecați peste hotare, întotdeauna caută metode de a rămâne conectați cu familia din Moldova, în special cu buneii. Cumva, acesta a fost motivul lansării unui proiect social - ”Buneii Moldovei”.Proiectul ”Buneii Moldovei” este o revistă personalizată care ar face legătura dintre moldovenii plecați peste hotare cu familia rămasă acasă. ”Grupul țintă sunt buneii din întreaga țară”, ne spune tânăra Laura Enache, inițiatoarea acestui proiect care, de trei ani este stabilită în Belgia dar, așa cum spune ea „o parte din sufletul ei încă e cățărat în cireșul din grădina buneilor””Revista este o lucrare comună între echipa proiectului din care fac parte încă patru tineri din Ungheni și fiecare client în parte”, a menționat Laura, după care a explicat: ”Printr-un serviciu optimizat, fiecare client are la dispoziție o lună pentru a aduna fotografii și gânduri pentru revista personalizată, iar echipa noastră la rându-i, aranjează conținutul în pagină după care editează revista și prin poștă o expediază la adresa indicată de client”.De fapt, prin acest proiect, echipa își propune să transfere mediul online al nepoților într-un mediu offline, în cazul dat este vorba despre revista personalizată. Or, nu toți buneii au acces la viața nepoților de pe online. ””Buneii Moldovei” este un proiect ce intenționează să creeze o conexiune puternică între generații și să aducă o rază de lumină în viața bătrânilor. Buneii au nevoie de noi oriunde ne-am afla și de ce să-i privăm de cele mai frumoase amintiri alături de nepoții lor”, a făcut o remarcă și Gabriela Chirilovici, una dintre membrele echipei.Potrivit Laurei Enache, prețul unei reviste pentru o lună este de 10 euro, iar pentru un an – 100 euro. Iar echipa proiectului își dorește ca cel puțin un euro din abonare să meargă în ajutorul bătrânilor defavorizați, pentru că fetele planifică să realizeze diverse acte de caritate.„Noi creăm reviste unice pentru un preț mai ridicat într-o perioadă foarte scurtă, care să servească pe post de cadou unic pentru buneii de acasă cu o ocazie specială”, a menționat Laura Enache.Fiind o revistă personalizată, numărul paginilor va fi adaptat în dependență de cererea clientului. Versiunea de bază are 30 de pagini. Reamintim că revista nu este adresată publicului larg, ci va fi o publicație privată, personalizată pentru fiecare client în parte.Primul număr al revistei urmează să apară la început de august.Autor: Livia COVALIOV