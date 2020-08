În Statele Unite s-a ajuns din nou la peste 2 mii de decese pe zi legate de Covid-19

08:30

Președintele american Donald Trump a semnat două ordine executive care limitează drastic activitatea în Statele Unite a două rețele sociale foarte populare chinzești, TikTok și WeChat, considerate însă un potenția pericol pentru securitatea națională. Cele două ordine întră în vigoare peste 45 de zile și interzic oricărei persoane sau firme, aflată sub jurisdicție americană, să facă tranzacții cu cele două rețele.Limita de 45 de zile ar permite companiei Microsoft să achiziționeze operațiunile din America ale rețelei TikTok, după ce Micrososft confirmase luni că este în negocieri cu compania chineză, relatează New York Times.Joi, 6 august, Senatul a adoptat în unanimitate un proiect de lege care interzice descărcarea şi utilizarea aplicaţiei TikTok, pe orice aparat furnizat de guvernul american angajaţilor săi sau membrilor Congresului. „TikTok reprezintă un risc major pentru securitate şi nu îşi are locul pe aparatele guvernului”, a scris pe Twitter serviciul de presă al senatorului republican Josh Hawley, co-autor al textului. Proiectul de lege trebuie să mai treacă prin Camera reprezentanților, înainte de a fi promulgat de președintele Donald Trump.