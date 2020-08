VIDEO | Un lot de 1.500 de pachete de țigări, ascunse în „kulioace calendar”, au fost confiscate la vamă

18:10

În plină pandemie, bălțenii au dat buzna în bazinele acvatice din oraș. Nu se tem de COVID-19 și nici de murdăria din lacuri. Asta pentru că nu au alternativă, se justifică oamenii. Bazinele au fost din nou închise, iar vara este deja pe sfârșite.  Deși scăldatul este interzis, bălțenii se bălăcesc în bazinele din oraș. Aceștia recunosc că nu procedează corect. Ei spun că lacurile și plajele sunt foarte murdare. Este rău, dar vrem să ne scăldăm. Am venit să mă scald cu prietenii. Am convenit să ne întâlnim aici. Eram pe aproape și am decis să mă scald. […]