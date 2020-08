România și Republica Moldova, de la mere la kiwi și rodii pe piețele externe

15:20

„Nava care transporta ilegal substanța explozivă a fost înregistrată sub pavilion moldovenesc. Statul nostru a înregistrat această navă în schimbul mitei și a favorurilor". Declarația a fost făcută de Maia Sandu, liderul PAS în contextul informațiilor apărute în presa internațională cu privire la explozia din Beirut. „O știre cutremurătoare a venit din Liban, unde o explozie puternică a distrus portul și o parte a orașului Beirut. Suntem cu gândul la familiile victimelor și regretăm că această tragedie are și conexiuni cu țara noastră. Cu corupția din țara noastră, dacă este să fim mai exacți", a precizat Maia Sandu. Sursa a mai adăugat că într-o țară unde lucrurile se fac corect, unde instituțiile statului nu participă în scheme, înregistrarea unor astfel de nave ar fi fost imposibilă. „Republica Moldova se află de mulți ani în lista neagră din cauza faptului că înregistrează nave ce desfășoară activități ilegale. Voi solicita deputaților PAS să facă toate demersurile necesare pentru a afla cum a fost posibilă înregistrarea unei astfel de nave sub pavilion moldovenesc, cine stă în spatele acestor fărădelegi și care sunt soluțiile. Corupția ucide. Nu doar aici, în Moldova, dar și în alte părți ale lumii", a mai subliniat liderul PAS. Amintim că în presa internațională au apărut informații potrivit cărora puternica explozie ce s-a produs marţi, 4 august, în Beirut, Liban a fost provocată de 2.750 de tone de nitrat de amoniu, stocate în depozitul portului din Beirut şi transportate acum 6 ani de cargoul Rhosus, sub pavilionul Republicii Moldova, dar proprietate a unui afacerist rus. Ulterior, Vadim Pavalachi, directorul adjunct al Agenției Navale de la Chișinău a precizat că nava respectivă a fost radiată forțat din Registrul de Stat din 2014 și prin urmare, nu se mai află sub pavilionul Republicii Moldova de 6 ani. În context mai subliniem că Republica Moldova se află de mai mulţi ani în lista neagră, categoria risc înalt, a statelor cu nave ce încalcă normele şi convenţiile internaţionale, potrivit Secretariatului Paris MoU. Într-o situaţia mai proastă se află ţări precum Tanzania, Togo, Palau, Comores, Cambodia şi Congo. În anii 2015-2018 au fost efectuate 409 inspecţii ale navelor ce plutesc cu pavilionul Republicii Moldova, iar în 69 de cazuri acestea au fost reţinute.