Un gheţar uriaș de pe Mont Blanc riscă să se prăbuşească: Poliția a început operaţiunile de evacuare

15:20

Tânăra de 29 de ani, a povestit pentru presa internațională, citată de digi24.ro ce a simțit în acele momente. Ea și soțul ei s-au întors acolo unde au fost prinși de explozie, în fața hotelului unde urmau să petreacă noaptea nunții, hotel care e acum o ruină. Video of bride on wedding day in Beirut captures moment massive warehouse explosion ripped through the city pic.twitter.com/ZsH20S4TGt — Reuters (@Reuters) August 5, 2020 Israa Seblani, mireasa: "M-am pregătit pentru marea zi timp de două...