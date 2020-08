Primarul General de Chișinău a primit premiul Transparenței

14:30

Nava aflată sub pavilionul R. Moldova care a transportat nitratul de amoniu, care a provocat explozia din Beirut, a fost radiată forţat din Registrul de Stat din anul 2014. Precizarea a fost făcută pentru TVR MOLDOVA de către Vadim Pavalachi, directorul adjunct al Agenţiei Navale. Potrivit acestuia, nava nu se află sub pavilionul Republicii Moldova