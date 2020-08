După 27 de ani, eliberat pentru o crimă pe care nu a comis-o

20:10

În ultima săptămână, 96 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost testați pozitiv cu COVID-19, dintre care 3 au fost cu forme grave, restul fiind asimtomatici. Informația a fost oferită de secretarul de stat al MAI, Sergiu Golovaci, în cadrul unei conferințe de presă, scrie zdg.md Totodată, Golovaci a declarat că actualmente 8 angajați ai MAI sunt spitalizați și se află sub supravegherea medicilor. Secretarul de stat a anunțat și despre decesul unui angajat infectat cu COVID-19 din cadrul ministerului. Am avut și un caz mai puțin plăcut. Am avut ocazia să fim martorii la ceea că unul […]