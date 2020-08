Maia Sandu: Vizita lui Dodon la Moscova a fost umilitoare. Nu mai este primit ca un şef de stat, dar cel mult ca un funcţionar regional de rangul doi sau trei

11:10

Cererea în căsătorie perfectă presupune multe pregătiri, în speranța unui răspuns care să-i facă fericiți pe amândoi. Pentru un tânăr din Marea Britanie, lucrurile au luat însă o turnură dezastruoasă. Gestul romantic planificat de Albert Ndreu, de 26 de ani, a cauzat un incendiu care i-a distrus apartamentul din Sheffield, scrie The Sun. Tânărul a petrecut două săptămâni plănuind cu meticulozitate cererea în căsătorie perfecta, după ce a cumpărat inelul de logodnă pentru iubita sa, Valerija Madevic, de 22 de ani. El a decis să o surprindă umplând sufrageria cu peste 100 de lumânări și lumânărele și în jur de 60 de baloane. A petrecut mai bine de patru ore pregătind momentul său romantic, din care două au fost rezervate numai pentru a umfla baloanele și a aprinde lumânările. Albert a scris ”Marry Me?” (Vrei să fii soția mea? – n.red.) din lumânări aprinse, a pregătit o sticlă de vin și a pus să redea non-stop muzică romantică pe un difuzor. A lăsat lucrurile așa și a mers apoi să o aducă pe iubita lui acasă. Dar după ce a plecat, lumânările au provocat un incendiu care a distrus atât surpriza sa, cât și apartamentul. Trei echipaje de pompieri au ajuns la locul incendiului, după ce Valerija a văzut când se apropiau de casă cum din apartamentul lor ieșeau nori de fum. Albert a insistat însă să-și ducă planul până la capăt, chiar și după ce și-a văzut apartamentul distrus de flăcări. A îngenunchiat în mijlocul camerei înnegrite de fum și a cerut-o pe Valerija în căsătorie, iar ea a spus ”da”. ”Când am primit florile m-am gândit că a spart ceva acasă” Vorbind despre cererea în căsătorie, tânăra a spus că iubitul ei a întâmpinat-o la muncă cu flori, ceea ce a făcut-o să bănuiască că acesta a făcut o prostie. ”Când am primit florile am crezut că sigur a spart sau a distrus ceva în casă. Dar nicio clipă nu m-am gândit că a distrus tot apartamentul”, a declarat Valerija. Tânăra a spus că a rămas șocată când a văzut apartamentul arzând, în drum spre casă, dar a avut parte de un șoc și mai mare când iubitul ei a cerut-o în căsătorie, din mijlocul casei distruse de flăcări. ”Mi-a spus că a greșit, casa noastră era literalmente în flăcări, dar el m-a cerut de soție. Și am spus ”da”, a completat tânăra. Albert și Valerija sunt împreună de mai bine de un an de zile, după ce s-au cunoscut pe un site de matrimoniale.