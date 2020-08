După 2 săptămâni de pregătiri, un tânăr a vrut să-și ceară iubita în căsătorie, dar a incendiat apartamentul

16:30

Puternica explozie de marți, din portul din capitala Libanului, a devenit subiect de dispute politice pe Facebook. După ce Maia Sandu a scris că tragedia din Beirut are legătură cu corupția din Republica Moldova, întrucât nava care transporta ilegal substanța explozivă a fost înregistrată sub pavilion moldovenesc, Ion Chicu a răspune cu reproș la afirmațiile […] Articolul Explozia din Beirut. Sandu: Tragedia are conexiuni cu corupția din R. Moldova. Chicu: Să aibă un pic de rușine apare prima dată în Cotidianul.