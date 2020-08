1500 de lei pentru „onoarea şi demnitatea” colegului său. Un poliţist din Rezina a fost reținut pentru acte de corupţie

21:40

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a înscris la ediţia din acest an a turneului US Open, care va avea loc în perioada 31 august – 13 septembrie la New York, au anunţat marţi organizatorii competiţiei, scrie agerpres.ro. Prezenţa campioanei române la Flushing Meadows stă încă sub semnul întrebării, după ce constănţeanca […]