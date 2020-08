„La noi nu s-a întâmplat prăbușirea sistemului de sănătate”. Interviu NM cu ministrul sănătății, Viorica Dumbrăveanu

09:10

Mai mult de o treime din persoanele care s-au îmbolnăvit de coronavirus din Moldova se tratează la domiciliu. Este vorba despre persoanele care au dezvoltat o formă ușoară a infecției. Ministerul Sănătății a lăsat acești pacienți în grija medicilor de familie, elaborând pentru ei protocolul de tratament în care, din medicamente, se regăsește doar paracetamolul. […]