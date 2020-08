Alegeri în Belarus: observatori independenți reținuți în toată țara

12:40

La Beirut au avut loc marți două explozii extrem de puternice care au ucis zeci de persoane, alte mii au fost rănite. Exploziile au avut loc în zona portului și au distrus cartiere întregi din capitala Libanului.Crucea Roșie din Liban a informat că cel puțin 100 de persoane au fost ucise și peste 4 mii rănite. Dar este de așteptat ca bilanțul victimelor să crească după ce vor fi găsiți și cei îngropați încă sub casele dărâmate.Premierul Hassan Diab a declarat că într-o magazie din port erau peste 2.700 de tone de îngrășăminte chimice vechi (nitrat de amoniu), care ar fi explodat provocând „un adevărat dezastru”, asigurând că vinovații „vor fi trași la răspundere”.Între timp, la Chișinău, directorul Agenției Navale, Igor Zaharia a confirmat pentru Ziarul Național că încărcătura de amoniu de nitrat fusese adusă în portul Beirut, cu șase ani în urmă, de un vas sub pavilionul R. Moldova dar care „de muți ani nu mai este sub pavilion moldovenesc”.Portalul Moldstree.md relata, preluând informațiile postului de televiziune libanez LBC, că încărcătura de nitrat de amoniu a sosit în portul Beirut în 2014, la bordul navei Rohsus sub pavilionul R. Moldova dar proprietatea unui om de afaceri rus.Din cauza unor probleme grave legate de securitatea vasului, încărcătura de peste 2.500 de tone de nitrat de amoniu a fost sechestrată și depozitată într-un hangar izolat din portul Beirut. Nava a fost abandonată iar echipajul, format și ucraineni și ruși, a fost repatriat după ce fusese și el abandonat de patron.Informație confrmată de vicedirectorul Agenţiei Navale, Vadim Pavalachi, care a precizat, pentru Publika.md că nava fusese înscrisă în registrul Agenției Navale în februarie 2012. „În 2014, nava a fost radiată forțat din registru, din motiv că proprietarul a abandonat-o în portul din Beirut și nu a mai plătit taxa anuală pentru confirmarea navei”, a declarat Pavalachi.Potrivit unui site de specialitate fleetmon cât și presei ruse (Zona Media) vasul i-ar fi aparținut omului de afaceri rus Igor Grechushkin, rezident în Cipru.