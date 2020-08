Iurie Muntean: „Chiar și în cătușe, Plahotniuc își păstrează capacitatea de a vorbi și el poate să spună multe” (VIDEO)

21:10

Deputatul democrat Alexandru Jizdan, preşedintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din Parlamentul Republicii Moldova, vorbește despre schimbarea la față a PDM, despre „vânzarea-cumpărarea” deputaților, despre alegerile prezidențiale și cele parlamentare anticipate, despre coaliția situativă PSRM-PD, despre neputința autorităților să gestioneze situația din Zona de Securitate de la Nistru și despre rolul pe care l-a jucat Vladimir Plahotniuc în cei nouă ani de guvernare.Europa Liberă: Partidul Democrat de azi se deosebește de Partidul Democrat condus de Vladimir Plahotniuc?Alexandru Jizdan: „Enorm de mult, se deosebește radical, sunt alte reguli de joc. Noi am început a reconstrui altceva, regulile de joc, ceea ce nu s-a văzut. Și aici mă refer la accesul la liderii partidului, modul de a comunica, modul de a înțelege organizațiile teritoriale, vizitele liderilor de partid în teritoriu și credeți-mă că costă mult efort, timp și sănătate. Noi am mers în toate organizațiile teritoriale, toată lumea are acces, toată lumea are acces în sediul partidului, poate să-și expună viziunea, nimeni nu are frică, pentru că vei fi condamnat pentru viziunea ta.”Europa Liberă: Și totuși, zece ani Vladimir Plahotniuc a fost figura-cheie și la partid, și în Republica Moldova. Alexandru Jizdan: „Exact, incontestabil!”Europa Liberă: Atât de tiran a fost?Alexandru Jizdan: „Nu vorbesc de tiranie. La noi și disciplina uneori nu este percepută de politicieni, prea milităros probabil a fost Vladimir Plahotniuc, prea exigent și poate cu unele elemente dictatoriale.”Europa Liberă: De ce el v-a modelat pe toți și dvs. toți nu ați putut să-l schimbați pe el?Alexandru Jizdan: „Ne-a modelat, el a adunat această lume, a putut convinge oameni buni, oameni cu capacități să stea în aceeași încăpere.”Europa Liberă: Ca acești oameni buni să spună că el a avut metode dictatoriale?Alexandru Jizdan: „Eu nu am spus că el a avut metode dictatoriale...”Europa Liberă: El a reușit să captureze un stat...Alexandru Jizdan: „Disciplina pe care a avut-o și capacitatea de a se concentra asupra lucrurilor este de învățat la Vladimir Plahotniuc. Că multă lume a avut supărări pentru că nu aveau acces, că nu era libertatea de opinie, era dictatură în exprimare, acest lucru probabil este o problemă într-un partid și el tot mai evident era spre final, atunci când cei din teritoriu nu aveau posibilitate de a comunica cu conducerea.”Europa Liberă: De ce i-au trebuit patru identități?Alexandru Jizdan: „Mi se pare întrebarea, așa, cu mult fum. Eu nu văd o problemă ca o persoană, atâta timp cât legea permite să ai dublă identitate, eu nu văd nicio problemă, fiindcă o bună parte din cetățenii noștri dețin cetățenia română și nu cred că-i condamnabil acest lucru.”Europa Liberă: Dar nu au două identități?Alexandru Jizdan: „Dar o dublă identitate, probabil trebuie să ne uităm mai adânc: de ce s-a dorit o dublă identitate, care au fost riscurile pentru dânsul și pentru ceilalți care au duble identități? Eu vin din acest domeniu și cunosc că pentru unii cetățeni ai Republicii Moldova dubla identitate este imperativă, deoarece riscurile sunt foarte mari.”Europa Liberă: Dvs. v-ați gândit să vă luați și o a doua identitate?Alexandru Jizdan: „Am și eu riscurile mele, prin prisma activității precedente. Despre unele lucruri nu știe publicul larg, au fost și tentative asupra mea, și în unele cazuri ieșirile peste hotare atunci când tu nu poți controla toate procesele sunt destul de periculoase pentru tine. Eu nu am avut niciodată o dublă identitate, dar, așa, prin simularea unei situații, avea să fie mai bine ca eu să am uneori dublă identitate ca să pot ieși în afara țării fără ca să provoc situații periculoase pentru mine și familia mea. Nu o am și nu am avut-o niciodată.”Europa Liberă: OK, dar dl Plahotniuc are patru nume?Alexandru Jizdan: „Eu cunosc de o dublă identitate, despre cea care a fost și în Comisia parlamentară…”Europa Liberă: Novac, Ulinici, Plahotniuc…Alexandru Jizdan: „Pe parcurs s-a schimbat numele persoanei. Atunci când s-a dat o dublă identitate, cu un alt pașaport, așa cum prevede legislația, eu cunosc de o singură situație.”Europa Liberă: Procuratura a anunțat că deja există dosar și acolo se arată că există patru nume pe care le-ar fi purtat dl Plahotniuc între timp.Alexandru Jizdan: „Noi prea mult vorbim de subiectul acesta.”Europa Liberă: Dvs. ați zis că sunt deosebiri mari între Partidul Democrat pe care l-a condus Plahotniuc și Partidul Democrat de astăzi, dar eu văd și o asemănare, cel puțin pentru această discuție. În 2016, dl Plahotniuc l-a susținut pe dl Igor Dodon să ajungă președinte și astăzi PD împreună cu PSRM, condus informal de Igor Dodon, fac coaliție de guvernare.Alexandru Jizdan: „Și ce înseamnă că noi în prezidențiale o să-l susținem pe Igor Dodon?”Europa Liberă: Asta trebuie să ne spuneți Dvs.Alexandru Jizdan: „Noi suntem într-o coaliție situativă, noi am purtat negocieri înainte de a merge să votăm demiterea guvernului și observ unul singur lucru în Parlamentul Republicii Moldova – lumea crede că vorbește cu gura lui Dumnezeu și părerea lor este adevărul în ultimă instanță. Eu nu mă supăr pe oamenii care au opinii diferite și aceeași rugăminte o am și eu față de ei, să nu se supere pentru modul meu de gândire și abordarea mea. Și atunci când omul nu împărtășește un gând, probabil eu n-am avut destule argumente, păi vreau să vă spun un singur lucru: colegii din opoziție nu au avut destule argumente pentru mine, improvizări foarte multe. Da, de a demite un guvern nu este o problemă, dar haideți acum să privim lucrurile statalist: cât de rațional era noi să demitem un guvern, să provocăm o criză politică atunci când nici 10% probabil nu aveam certitudinea că noi putem alege alt guvern? La întrebările noastre noi nu am avut răspuns. Când mergi la o operațiune specială, cel care nu își calculează ieșirea din încăpere, nu are experiență. Nu e o problemă de a intra în încăpere, nu știi ce o să fie înăuntru, trebuie să-ți calculezi ieșirea. Noi nu am auzit răspunsuri la ieșirea din această situație, fiindcă toată lumea și PSRM-ul au spus că voi dacă provocați criza politică... Sunt mai mulți factori, care eu nu am văzut legal ieșirea din această situație. Până la acest moment, noi înțelegem că, aflându-ne în această coaliție, avem și critici din partea electoratului nostru. Dar cât de rațional este să dai jos un guvern într-o criză atât de profundă, având deja un deficit bugetar de 16 miliarde?”Europa Liberă: 17 și se zice că se va ajunge la 20.Alexandru Jizdan: „17! Cine, cine, dna Ursu, își va asuma această problemă? Eu cred că guvernul actual este unul dintre cele mai nefericite guverne care putea să fie în Republica Moldova. În discuțiile pe care le am cu demnitarii din acest guvern, văd cât efort depun acești oameni pentru a salva situația.”Europa Liberă: Nu mi-ați răspuns la întrebare. PD îl va susține pe Igor Dodon la prezidențiale?Alexandru Jizdan: „PD își va susține candidatul propriu.”Europa Liberă: Nu ați decis cine va fi candidat?Alexandru Jizdan: „Nu am decis.”Europa Liberă: Se discută două nume - Pavel Filip și Monica Babuc.Alexandru Jizdan: „Mai multe nume au fost. Ați auzit că și dl Diacov a spus că e posibil el să candideze, s-a pronunțat și numele lui Jizdan sau era și o idee să facem o listă, să vedem ce vor decide oamenii noștri din teritoriu. Timp a rămas relativ puțin și noi trebuie să decidem cu cine mergem în frunte, noi vom susține candidatul nostru.”Europa Liberă: Și în turul doi?Alexandru Jizdan: „Candidatul nostru...”Europa Liberă: Dar dacă nu accede în turul doi candidatul PD?Alexandru Jizdan: „Haideți să stăm deocamdată pe poziția că va trece candidatul PD-ului.”Europa Liberă: Cât de ușor este totuși să guvernezi împreună cu Partidul Socialiștilor?Alexandru Jizdan: „Orice alianță aflându-se la guvernare nu este simplă, fiindcă în terminologia militară există fraza asta: „Generalii își au copiii lor” și fiecare partid își are interesele sale. Sunt și divergențe mari între noi, în special în ceea ce ține de ideologie. Noi privim lucrurile un pic diferit în ceea ce ține de relațiile cu România. Mie, ca președinte al Comisiei securitate națională, nu-mi place cum merg lucrurile cu Transnistria. Este un subiect care nu se află măcar în primele 10 pe agenda politică, nici pe agenda oamenilor nu mai avem această Transnistrie. De aceea nu este simplu, dar într-atât de multe probleme avem noi azi în țară legate de partea socială, încât ideologia, cu părere de bine sau cu părere de rău, poate a trecut pe planul doi. Astăzi nimeni nu vorbește despre problemele ideologice, astăzi problema numărul 1 ține de salarizare, problema pensiilor, criza în agricultură, criza cu piscinele acum - prea multe probleme care trebuie rezolvate și concentrarea noastră trebuie să meargă direct încolo.”Europa Liberă: Și credeți că și alegătorul, inclusiv la 1 noiembrie, se va gândi la crize, se va gândi la ideologie, se va gândi cine are de câștigat: PD că îl sprijină pe PSRM sau, invers, socialiștii au de câștigat că sunt în coaliție cu democrații?Alexandru Jizdan: „Bună întrebare. Și eu mă gândesc la ceea ce o să facă alegătorul, dar atest cu certitudine un pesimism și o dezamăgire a oamenilor în politicieni. Ceea ce se întâmplă azi în parlament, aduce multă dezamăgire, oamenii sunt obosiți de retorica asta pe care o avem noi în parlament și niciodată, probabil, n-am avut un sentiment de mândrie ieșind de la ședințele în plen ale parlamentului. Inclusiv copiii mei mă întreabă: „Tată, ce se întâmplă în parlament? De ce-i așa?”.”Europa Liberă: Ce va lua în calcul alegătorul la 1 noiembrie?Alexandru Jizdan: „Rezultatele pe care totuși le va produce fiecare în parte, mesajul pe care îl transmite. Și vreau să vă spun că iarăși ne perindăm în aceleași mesaje ideologice: cineva și-a ales apropierea de Federația Rusă, cineva vrea Unirea, cineva vrea „Jos oligarhia!”, „Jos Voronin!”, „Jos Plahotniuc!”, „Jos Dodon!”. Credeți-mă că ei mâine vor alege pe altcineva pe care să-l dea jos. Sunt idei care nu necesită bani, Partidul Democrat are, probabil, cea mai grea platformă social-democrată. Platforma noastră necesită bani, proiecte, drumuri...”Europa Liberă: Igor Dodon se află la Moscova. Cunoașteți scopul vizitei sale?Alexandru Jizdan: „Nu cunosc scopul vizitei, cunosc că a plecat încolo. Probabil este legat de negocierile creditului rusesc, detaliile nu le cunosc.”Europa Liberă: Ca să terminăm și cu ceea ce se întâmplă în parlament. Iată un exercițiu foarte simplu pe care îl dau și cetățenilor: când aflați din gura deputatului că un ales al poporului se vinde cu 500 de mii, cu un milion, cu două milioane, omul acesta știți ce răspuns are? - Să scăpăm cât mai repede de deputați și de parlament.Alexandru Jizdan: „Oamenii au dreptate în acest caz. Mie mi-i rușine și, probabil, toți in corpore ar trebui să ne cerem scuze de la oamenii din Republica Moldova pentru ceea ce s-a produs. Cunosc cu certitudine că anume aceste mesaje au distrus creierul omului simplu. Și atunci când noi vorbim de pensii de o mie de lei și aici în parlament se vorbește de 500 de mii, de un milion, oamenii au tot dreptul să dea calificative și etichetări mult mai dure. Oamenii sunt foarte dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat și în mare măsură acest lucru a afectat Partidul Democrat și acest lucru afectează și grupul parlamentar „Pro Moldova”. Acest lucru afectează parlamentarismul din Republica Moldova, fiindcă oamenii înțeleg că totuși în continuare se încearcă a construi politica bazată pe bani.”Europa Liberă: Dar așa și este, dle Jizdan!Alexandru Jizdan: „Așa și este, într-o oarecare măsură, dar eu probabil am un defect profesional: fără baza probatorie sau fără o sentință, fără o probă întotdeauna m-am abținut de la declarații. Și încercările mele sau solicitările mele de la colegii noștri sunt: totuși să fim mai atenți în declarații, deoarece în dorința asta de a ne răzbuna și de a turna huștele unul peste altul (iertați-mi expresia), noi nu înțelegem că suferă omul care ne-a votat pe noi.”Europa Liberă: Dar în baza mărturiilor, pentru că am înțeles că au fost deputați și au depus mărturii la procuratură, procuratura ar avea suficiente probe să-i condamne pe cei despre care se spune că s-au vândut sau s-au cumpărat?Alexandru Jizdan: „Au fost oameni care au dat mărturii, inclusiv deputați din cadrul fracțiunii noastre, au fost evenimente palpabile, sunt probe deja. Noi așteptăm să vină procurorul în parlament, ca să discutăm acest lucru. Atunci când se propune scoaterea imunității unui deputat, deputații au dreptul să meargă și să asculte procurorul și procurorul este obligat să pună pe masă toate aceste probe și dacă vor fi probe suficiente, atunci se va decide: de scos imunitatea, de reținut acest deputat. Cu certitudine, și eu sunt aici categoric, nu putem prelungi parlamentarismul sau crearea unor partide, a unor grupuri care sunt bazate pe cumpărare. Într-o țară săracă cum suntem noi, astăzi oricine poate veni cu mulți bani să-și creeze un partid și să acceadă în parlament. Asta este meteahna numărul 1 a Republicii Moldova. Pe fundalul sărăciei, lumea cumpără de la magazinele acestea sociale, cu tot respectul față de idee, dar cred că lucrul acesta ar trebui să-l facă statul.”Europa Liberă: Dar asta arată impotența statului?Alexandru Jizdan: „Asta arată impotența statului și asta arată și cultura politică a noastră. Eu dacă aș avea forța de decizie, aș interveni mult mai dur.”Europa Liberă: Sunteți autorul declarației privind condamnarea traseismului politic. Eu am citit și foarte multe reacții de la cei care urmăresc activitatea Dvs. și ei se întrebau: de ce nu ați făcut acest lucru pe timpul guvernării PD, că cei mai muți deputați s-au vândut și s-au cumpărat atunci când a luat guvernarea Partidul Democrat?Alexandru Jizdan: „Eu nu eram intrat în politică atunci, nu am participat, am venit în politica din Republica Moldova în februarie 2019, până atunci am lucrat doar în instituții guvernamentale.”Europa Liberă: Dar guvernul avea sprijin parlamentar? Alexandru Jizdan: „Până în 2016 sau atunci când am venit eu deja era o majoritate parlamentară. Jizdan nu a participat! Și eu condamn vehement cumpărarea deputaților. Trecerea pe principii ideologice nu este o problemă, dar noi trebuie să aducem acest mesaj ca oamenii să înțeleagă că acest lucru a fost pe principii de convingere. Și am insistat și la Consiliul Suprem de Securitate ca organele statului – și vorbesc de Centrul Național Anticorupție, Ministerul de Interne, Serviciul de Informație și Securitate – să acumuleze probe și într-un final să atragă la răspundere aceste persoane. Cu certitudine vreau să vă spun un lucru: crime ideale nu există, nu au existat niciodată crime ideale. În timp vor ieși la iveală, pentru că au făcut deja aceste persoane multe greșeli. Despre unele din ele eu cunosc și va surveni și răspunderea pentru așa ceva.”Europa Liberă: Dar nu vreți să ne vorbiți astăzi despre ele?Alexandru Jizdan: „Nu am dreptul. Eu cunosc mult mai mult decât vă spun acum, eu nu am dreptul nici moral, dar nici prin prisma legii.”Europa Liberă: Dar ați putea să ne spuneți cu claritate totuși, cei doi deputați despre care se vorbește că sunt mai mult la ședințele fracțiunii socialiștilor și nu ale democraților – Nichiforciuc și Andronachi –, unde se regăsesc ei?Alexandru Jizdan: „Bună întrebare și aici. Eu nu-i prea văd la Partidul Democrat.”Europa Liberă: Asta am mai auzit și de la alți colegi de-ai Dvs.Alexandru Jizdan: „Dacă ei sunt cu altcineva, eu nu cunosc. Există o polemică în contradictoriu cu colegii noștri. Eu încerc să mai comunic din când în când cu ei, nu există astăzi o decizie definitivă unde pleacă ei și ce fac, în orișice caz ei sunt membrii noștri de partid, ai fracțiunii, dar relațiile nu sunt simple.”Europa Liberă: Și e greu să spuneți dacă ei rămân sau nu în fracțiunea Partidului Democrat?Alexandru Jizdan: „Deocamdată, avem un proces și acest proces nu este simplu. Dacă azi se găsește un om care onest ar spune că în iunie anul trecut a prevăzut cum vor evolua evenimentele în politicul Republicii Moldova și să spună că Partidul Democrat, care a căzut drastic, a trecut în opoziție, va reveni în luna noiembrie la guvernare, ulterior fiind astăzi într-o alianță cu socialiștii, eu îi pun nota „10” la politică. De aceea nu aș risca acum să dau niște previziuni politice referitoare la ce o să fie cu dânșii, ce o să fie cu noi, cum o să evoluăm...”Europa Liberă: Dl Jizdan, dar deseori se spune că unii deputați ar fi șantajabili și că ar exista dosare și cu aceste dosare cineva din politică își aranjează cărțile așa cum îi place. Este adevărat?Alexandru Jizdan: „Cine pe noi ne judecă, dna Ursu? De mai mult timp încerc să conving lumea să fie mai atentă în declarații, pentru că noi toți avem familii acasă, am văzut cât de mult s-a supărat Andrei Năstase, când a fost abordată mama lui și atunci am spus că nu se face așa politică, ajungând la rudele noastre, dar cu dosare penale. Dacă există probe, sunt dosare penale, tuturor le-am spus: mergeți la procuratură! Pe lângă faptul că ați ieșit la tribuna parlamentului, fiți buni, aveți mandatul de deputat, aveți posibilitatea să vă adresați la procuratură și haideți să vedem finalitatea, haideți să vedem un dosar.”Europa Liberă: Admiteți că totuși interesele dlui Dodon ar putea să se mai intersecteze cu interesele dlui Plahotniuc, cu interesele dlui Șor și, la un moment dat, știți cum se zice: în politică niciodată nu spune „nu”?Alexandru Jizdan: „Cei care vor proceda astfel, vor tulbura iarăși apele sau, mai bine spus, vor intra în aceeași apă. Știți, lumea a fost foarte dezamăgită și mie mi s-a părut că este lipsă de justiție sau poporul este prea naiv. Nu este poporul naiv, toți cei care au avut de răspuns pentru ilegalități, pentru furtul miliardului, poate nu până la urmă sau nu toți, ei au avut de răspuns și cei care au riscat și au procedat incorect cu oamenii din Republica Moldova, unii au fost scoși din țară sau au plecat din țară, iar alții au nimerit în penitenciare și aceasta este logica care mie îmi place cel mai mult. Totuși, poporul Republicii Moldova nu este un popor naiv, pe moment sunt oameni foarte răbdători care până la urmă și-au făcut dreptate cu proteste, cu bruscări, dar totuși și prin cultura politică, dar și prin acțiunile cetățenilor noștri noi revenim la normalitate.”Europa Liberă: Ați răspuns diplomatic, dar v-am întrebat direct: totuși s-ar putea ca la un moment dat să se plieze interesele lui Igor Dodon cu interesele lui Vlad Plahotniuc și Ilan Șor?Alexandru Jizdan: „Eu nu cunosc. Astăzi toate aceste dispute sunt din cauza unor interese. Că vorbim de aeroport, că vorbim de alte businessuri, pe care unele lumea le știe, pe altele lumea nu le cunoaște. Dacă cineva dorește să rămână în istoria Republicii Moldova ca un lider de care au avut noroc alte state, precum Lee Kuan Yew din Singapore și să lase din urma sa să se vorbească de bine, eu nu cred că ar trebui să facă acest lucru. Noi trebuie să avem o finalitate în justiție.”Europa Liberă: Admiteți că dl Plahotniuc se va întoarce în Republica Moldova?Alexandru Jizdan: „Dacă va reveni Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, să revină. Eu nu știu cine-i poartă frică și nu știu de ce noi atâta vorbim că Vladimir Plahotniuc îi răul răului sau îi binele binelui. Eu am concluziile mele din vara anului trecut, am și eu...”Europa Liberă: S-ar fi ajuns atunci la vărsare de sânge?Alexandru Jizdan: „Eu cred că da și vă spun cu certitudine că a fost luată o decizie corectă, atunci când s-a decis trecerea în opoziție, a fost și o analiză a Ministerului de Interne, care arăta că lucrurile nu stau bine. Noi am monitorizat foarte bine procesele și temperatura în societate și recomandarea mea a fost ca nu de adus o contra-tabără de protestatari, fiindcă procesele încetișor ieșeau de sub control. Slavă Domnului, n-o consider o reușită a mea personală, dar eu îi mulțumesc sorții mele că nu am ajuns să devin un ministru care să gestionez un proces care a avut urmări fatale pentru țara noastră. De acest lucru m-am îngrijorat cel mai mult. S-a trecut fără vărsări de sânge și mă bucur foarte mult.”Europa Liberă: Haideți să vorbim și despre ceea ce se întâmplă pe perimetrul Zonei de Securitate. Știu că în ultimul timp sunteți foarte preocupat de securitatea de la hotarul administrativ, să zic așa, între Chișinău și Tiraspol. Aceste puncte de control au fost instalate unilateral, o parte din ele au fost retrase, dar mai rămân. Am auzit ce spun cei de la Comisia Unificată de Control, pentru că în subordonarea lor este activitatea acestor puncte de control. Iarăși vorbim despre neputința statului Republica Moldova ca să gestioneze situația?Alexandru Jizdan: „Vă dau dreptate. Percepția oamenilor din Zona de Securitate este că după atâția ani, din 1992, ei sunt nevoiți să-și facă dreptate pe cont propriu. Am mers la acea întrevedere de pe platoul Cocieri și am văzut oameni cu proteze, oameni după multiple infarcte, care practic luptă în fiecare zi cu separatismul din acea zonă. V-am spus că eu m-am întristat atunci. Am venit și eu foarte indispus și mi-am dat cuvântul că acest subiect, indiferent de funcția pe care am s-o dețin, va deveni în timp o tematică a mea personală. Pentru că ce înseamnă tu să fii cetățean al Republicii Moldova, pe teritoriul tău să-ți instaleze posturi ilegale și să nu vezi pe nimeni din poliție, să nu-i vezi pe cei din forțele pacificatoare, să nu vezi miniștrii, să nu vezi abordarea primului ministru, să nu vezi o abordare statalistă? Acest lucru nu este unul sănătos. Și vă spuneam, problema transnistreană nu este în prima...”Europa Liberă: După zece pe lista priorităților...Alexandru Jizdan: „Exact, noi trebuie să o readucem această tematică până la rezolvarea pașnică a acestui conflict. În 1992 au fost agreate prin acel acord de pace moldo-rus 15 posturi. Atât, dna Ursu!”Europa Liberă: Deși și aceste posturi atunci poate ar fi fost utile, acum care e importanța lor?Alexandru Jizdan: „Noi trebuie să revenim, eu nu sunt adeptul la un alt conflict militar, dar noi nici nu trebuie să cedăm în fața nimănui. Situația din 1992 a Republicii Moldova în coraport cu Federația Rusă, în coraport cu Ucraina este total diferită și noi avem o conjunctură benefică astăzi pentru a rezolva această problemă. Datorită faptului că mai mulți actori politici, și la ultima ședință a comisiei pe care am organizat-o la Serviciul Informație și Securitate, în premieră am observat o abordare în aceeași direcție datorită abordării noastre. În goana asta după dividende politice și după briefinguri, ba iese Jizdan, ba iese Moțpan, toată lumea încearcă să tragă plapuma peste ei, cam toată lumea a depus efort și de la 37 am revenit la 13. Noi vom opta pentru aceea ca ele să fie scoase totalmente și ulterior de revenit la acestea 15. Dl Filip a fost prezent la Organizația Națiunilor Unite când a fost citită acea declarație cu privire la prezența armatei străine pe teritoriul Republicii Moldova.”Europa Liberă: Acolo se aud doar posturile din Tiraspol, posturile de radio, de televiziune și acolo permanent se spune că aceste localități sunt temporar sub stăpânirea Republicii Moldova.Alexandru Jizdan: „Acesta este separatism, este separatism, noi trebuie să avem…”Europa Liberă: Păi și după 30 de ani, tot constatăm că este separatism...Alexandru Jizdan: „Au fost diferite guvernări și spunându-vă Dvs. că acest subiect nu este o prioritate a politicului de astăzi, nici o prioritate a cetățenilor noștri – de aici trebuie să începem.”Europa Liberă: Dar dacă Igor Dodon merge, de exemplu, și depune flori la monumentul cazacilor sau dacă îi spune lui Vadim Krasnoselski „președinte”, ce să înțeleagă simplul cetățean căruia i se spune că trebuie cele două maluri ale Nistrului să fie reintegrate?Alexandru Jizdan: „Politicienii sunt, pe de o parte, taxați de către o parte de electorat, aplaudați de altă parte de electorat. Noi în 30 de ani nu am avansat mult la acest subiect. Republica Moldova își are președintele său pe care îl alege o dată la patru ani.”Europa Liberă: Dar președintele său, astăzi fiind Igor Dodon, l-a numit „președinte” pe Krasnoselski?Alexandru Jizdan: „Oamenii aud indignarea asta, există un termen politic – „taxare politică”. A provocat această dispută, a provocat bucurie, a provocat mai multe emoții negative, fiecare trebuie să răspundă pentru acțiunile sale.”Europa Liberă: Totuși ce a fost în 1992 la Nistru?Alexandru Jizdan: „A fost război. Au fost tancuri, tehnică militară rusească și astăzi pe tehnica militară pe care o văd acolo este același drapel al Federației Ruse. Era tehnica rusească, erau soldați din Federația Rusă, era Armata a 14-a. Despre ce conflict? Nu s-au bătut moldovenii noștri cu bețe de răsărită între ei, atunci e război civil. Noi n-am avut un război civil, noi am avut o agresiune străină asupra noastră și probabil dependența în 1992 era prea mare și prea mare frica era genetică, care a dispărut în timp. Eu cred că, dacă s-ar întâmpla, deși nu-mi doresc acest lucru, acum ar fi o altă consecință a acestui război.”Europa Liberă: S-a vărsat totuși sânge pentru această integritate a Republicii Moldova. Cum sunt tratați combatanții, cei care și-au apărat bucata de pământ cu arma în mână?Alexandru Jizdan: „Eu îi tratez cu respect și acest lucru l-am demonstrat…”Europa Liberă: Și statul cum îi tratează?Alexandru Jizdan: „Statul în încercarea de a ajuta toți veteranii... Dar câți oameni au fost la Nistru? Noi am ajuns la un număr de veterani de 40-50 de mii.”Europa Liberă: Care dețin legitimația de participant, da.Alexandru Jizdan: „Cumătrismul a apărut și în elementul acesta de acordare a legitimațiilor, mulți oameni care nu au fost în război…”Europa Liberă: Așa este.Alexandru Jizdan: „…mulți oameni care au fost la război, dar nu au luptat, că și aici e mare diferența.”Europa Liberă: Dar și printre politicieni s-au strecurat dintre cei care au spus că au luptat pentru integritate și independență.Alexandru Jizdan: „Am fost la război și am luptat la război – sunt două lucruri diferite. Astăzi trebuie de început de la invalizi, invalizi de gradul întâi, gradul doi, acești oameni astăzi care nu au picioare trebuie duși în brațe de către stat, noi trebuie să le acordăm astăzi pensii decente, cel puțin zece mii de lei omul trebuie să le primească, 20 de mii de lei, fiindcă ei nu sunt atât de mulți. Cei care sunt pe picioare, le-am propus, haideți să facem o ordine în rândul veteranilor, fiindcă astăzi văd oameni care timp de 20 și ceva de ani au primit această indemnizație, dar ei nu au fost la război, și toată lumea spune: o fost, n-o fost, bine. Dar ei au beneficiat de loturi de pământ, li s-au dat piețe în Chișinău, li s-au dat încăperi pentru muzee, pe urmă au fost tentative de a fi privatizate, s-au dat altcuiva. Și escrocheria asta a apărut în rândul combatanților, dezamăgiri și tentativa asta de a fi ei politizați. Murdar...”Europa Liberă: Așa este. Tot politicul i-a răzlețit.Alexandru Jizdan: „Exact! Și nu există astăzi partid politic care să nu încerce de a utiliza această forță, nu arată bine. Și atunci când încerci a atrage veteranii de partea ta, prea multe promisiuni se fac, dar eu știu capacitatea statului, capacitatea bugetului. Noi avem un buget de..., să-l rotunjim, de 50 de miliarde, toată lumea trebuie să înțeleagă că din 50 de miliarde poți împărți, dar promisiunile sunt de 500 de miliarde și aici este marea iresponsabilitate. Iresponsabilitatea care există în politic trebuie taxată.”Europa Liberă: Sondajele de opinie arată că PD nu ar trece pragul eventual dacă s-ar ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Dvs. apropo sunteți adeptul declanșării lor sau nu?Alexandru Jizdan: „Alegerile anticipate doar pentru a schimba clasa politică, eu le accept.”Europa Liberă: Dar poate fi resetată clasa politică printr-un scrutin parlamentar?Alexandru Jizdan: „Dar asta e și întrebarea mea. Ea este un pic asemănătoare cu demiterea guvernului: la ce ajungem noi dacă declanșăm alegeri parlamentare anticipate?”Europa Liberă: Dar în actuala componență a legislativului se poate de activat?Alexandru Jizdan: „Se activează greu, această majoritate parlamentară este una foarte șubredă și desigur că cu elementele de ultimă oră de convingere a unor deputați poți într-o zi să te trezești că nu mai ai majoritatea parlamentară, de aceea poate ar fi logic ca noi să avem alegeri anticipate. Altceva e că circa 60% din populația noastră este dezamăgită în politic și observ o lipsă totală de motivare. Astăzi este foarte greu să convingi oamenii să meargă la alegeri, să-i convingi să vină în partide, sunt dezamăgiți total.”Europa Liberă: De ce pentru Ilan Șor și partidul său este ușor să-i convingă pe oameni, pentru că iată formațiunea lui ajunge în primele trei care se bucură de încrederea cetățenilor?Alexandru Jizdan: „Dna Ursu, unele sondaje sunt făcute doar pentru a le plasa în spațiul public, în spate neavând nicio acțiune.”Europa Liberă: Dl Jizdan, dar dl Șor are un întreg raion, Orhei, care îl sprijină?Alexandru Jizdan: „Este unul din paradoxurile Republicii Moldova. Orheiul care este un raion proeuropean, un raion unionist, totdeauna ei au militat și au fost cei care au participat și au susținut acțiunile pro-unioniste, ei susțin un partid al cărui lider a fost condamnat în prima instanță pentru furtul miliardului. Și unii din colegii noștri din Orhei vin cu supărări pentru alianța cu socialiștii, totodată, marea parte a Orheiului îl susțin pe Ilan Șor. Este ușor de a convinge un om sărac să vină la tine în partid atunci când tu-i vinzi pâinea nu cu zece, dar i-o vinzi cu cinci lei. Și aș îndemna organele statului să meargă să întrebe toți primarii care au acceptat iluminare stradală, să vedem de unde vin aceste fonduri.”Europa Liberă: Statul nu poate să dea răspuns la aceste întrebări?Alexandru Jizdan: „Statul trebuie să intervină în aceste cazuri.”Europa Liberă: Instituțiile statului sunt plătite din banii oamenilor.Alexandru Jizdan: „Astăzi, primarilor, inclusiv primarilor noștri din Partidul Democrat li se propune salariu în plic de 4.000 de lei pentru primar și 700 de lei pentru consilieri, până la finele anului, iluminare stradală în localitate. Știți care este paradoxul, că atunci noi auzim multe, lumea declară acest lucru, dar când încerci să-i convingi să meargă la Centrul Național Anticorupție, majoritatea refuză și asta este moldovenismul din noi. Când trebuie de mers la Centrul Național Anticorupție să condamni tentativa de a te corupe pe tine, fiindcă asta este o lipsă de respect din partea celuia care vine și-ți propune ție bani. Și dacă tu ai verticalitate, întâi de toate, trebuie să refuzi acest lucru și doi: trebuie să declari la Centrul Național Anticorupție. Eu așa văd lucrurile.”Europa Liberă: Dar instituțiile statului se întreabă de unde un politician poate să aibă atâția bani?Alexandru Jizdan: „Eu acest subiect l-am abordat la Consiliul Suprem de Securitate.”Europa Liberă: Și?Alexandru Jizdan: „Și i-am întrebat: oameni buni, astăzi vânzătorii de la piață vorbesc între ei de faptul că li se propun bani la deputați, la primari, la consilieri raionali, consilieri sătești, li se propune să li se facă drumuri, apeducte, găsesc toți bani. De unde sunt acești bani? De ce instituțiile statului frânează? De ce cu acest lucru trebuie să lupte cetățenii? Și eu cred că, dacă ar veni instituțiile statului cu niște dosare penale sau cu clarități, aceste lucruri s-ar stopa.”Europa Liberă: Știți care este explicația multor oameni, a experților, că și magistrații au trecut dintr-un buzunar în altul și atunci de ce ne mai întrebăm în ce țară trăim?Alexandru Jizdan: „Știți, eu am lucrat în anii ‘90, atunci când în Republica Moldova erau șase hoți în lege. Și știu un lucru cu certitudine: dacă nu există voință politică în contracararea unor fenomene de acest gen, oamenii simpli nu se pot contrapune. De aceea, fenomenul corupției în eșaloanele de sus, fenomenul corupției în eșalonul politicului la fel necesită voință politică. Noi avem nevoie de politicieni și de abordare sistemică politică, voință politică astăzi pentru a opri acest fenomen.”Europa Liberă: Contrabandă astăzi cât de mult se face?Alexandru Jizdan: „Declarativ aud mai multă lume că există contrabandă.”Europa Liberă: Iată, Mihai Popșoi, vicepreședintele parlamentului, zice că guvernul pe furiș a aprobat amânarea cu șase luni a controlului vamal comun la Cuciurgan, contrabanda este mai presus de orice, banii mai presus de reglementarea conflictului.Alexandru Jizdan: „Ce a declarat dl Popșoi până la urmă, a venit cu o expertiză ce s-a întâmplat acolo, de ce noi am contramandat acest control și de ce tocmai în zona centrală cu Ucraina? Nu știu. Eu nu am expertiza aceasta, eu nu cunosc datele Serviciului vamal și nu cunosc câte capturi au fost făcute, am văzut recent o captură de circa 500 de mii de dolari, o captură de contrabandă cu țigări, înseamnă că există investigații în cadrul Ministerului de Interne, în cadrul instituțiilor care sunt responsabile de acest segment, nu cred că noi putem veni cu niște calificative negative.”Europa Liberă: Octavian Țîcu a fost la o emisiune și spunea că Alexandru Jizdan ar fi controlat contrabanda mulți ani. Discutați cu el în parlament?Alexandru Jizdan: „Dar care sunt argumentele dânsului?”Europa Liberă: El așa zicea: „Alexandru Jizdan, care a controlat contrabanda și toate lucrurile pe care Plahotniuc le-a făcut încă din guvernarea lui Voronin, el a fost alături de toate relele pe parcursul acestor ani, scutul regimului, acel ministru care ne-a ridicat și din piață”.Alexandru Jizdan: „Eu îl respect pe Octavian Țîcu, este un profesor pe care l-am admirat dintotdeauna și sunt surprins astăzi, nu am auzit aceste declarații, dar acest lucru l-au declarat pe parcurs mai mulți oameni. Eu n-o să comentez aceste lucruri, vreau să vă spun că am acum un pic de dezamăgire. Dacă el a declarat acest lucru, eu, probabil, când o să fim unu la unu, o să-l întreb care sunt argumentele lui. Vă spun, Octavian Țîcu dintotdeauna a fost persoana ale cărei mesaje le-am urmărit și i le urmăresc în continuare. Nu m-am așteptat la atâta iresponsabilitate. Îi aparține declarația.” Europa Liberă: Suntem în ajunul unei aniversări – a 29-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Pentru că ați fost în multe funcții, aveți și multă informație, ce regrete aveți?Alexandru Jizdan: „Dvs. ați menționat că eu am fost în mai multe funcții, fiecare funcție și-a avut greșelile sale. La o etapă sau alta, am greșit într-un fel anume, dar acestea și sunt cicatricele vieții, asta ne învață pe noi ca în timp să fim mai înțelepți. Nu cred că există persoană care nu a greșit, iar cel mai mult mă afectează atunci când totuși ori mesajul nostru este înțeles greșit, ori noi am greșit fără ca să vrem acest lucru. Și vă aduc un exemplu: atunci când am izolat Piața Marii Adunări Naționale, pe 27 august, lumea nu avea acces în Piață, eu priveam acest lucru cu atâta tristețe și înțelegeam că în spatele cordonului de poliție sunt oameni cărora noi le-am provocat această stare și acest lucru m-a întristat foarte mult. În premieră spun acest lucru. Nu știu dacă aș putea astăzi schimba ceva, fiindcă din datele noastre operative de atunci era o intenție de a răsturna tribuna oficială. Noi am fost nevoiți să aducem atâtea forțe, pentru a permite ca parada să aibă loc, să poată veteranii noștri trece. Dacă nu erau atâtea forțe polițienești, urma să fie un dezastru în Piață. Și de asta am procedat în felul acesta. Până la urmă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Eu îmi asum acele acțiuni de atunci, multă lume e supărată, am provocat ură personalizată împotriva mea, eu mi-o asum, nu sunt fericit pentru acest lucru, dar până la urmă pentru toate acțiunile tale trebuie să răspunzi.”Europa Liberă: Are viitor Republica Moldova? Cine face viitorul? Ținând cont și de aceste constatări ale cetățenilor că unii vor mai repede să se apropie ziua Unirii, alții vor ca Moldova să ajungă în Uniunea Europeană, alții, din contra, cred că doar alături de Rusia Moldova ar avea viitor. Dvs. credeți în ziua de mâine a statului?Alexandru Jizdan: „Republica Moldova are viitor doar într-un singur caz: când va înceta să stea cu mâna întinsă. Să nu cerșim!”Europa Liberă: Când se va întâmpla?Alexandru Jizdan: „Deocamdată nu se întâmplă. Atâta timp cât noi nu vom mătura ograda noastră, n-o să vină nimeni să ne-o măture.”Europa Liberă: Adică ar fi rezerve suficiente pe interior ca Republica Moldova să depășească toate problemele cu care se confruntă?Alexandru Jizdan: „Cu certitudine! Noi trebuie să căutăm potențial și resurse financiare în interior, noi trebuie să încetăm a fi cerșetori. Noi într-atât ne umilim în fața tuturor pentru un credit, nu pentru granturi; noi luăm credite, credite, credite... Noi avem potențial în Republica Moldova. Și spunea Kennedy: „Nu te întreba ce a făcut statul pentru tine, întreabă-te ce ai făcut tu pentru stat”. Și dacă aș întreba acum fiecare om de afaceri: plătești impozitele onest? Dar să fie sincer. Noi cred că de la 50 de miliarde vom crește la alt buget. De aici vă spuneam că toată lumea se perindă în mesaje ideologice, dar avem bugetul Republicii Moldova, el îi circa 50 de miliarde sau mai puțin un pic, dacă printr-un exercițiu acum ca prin minune am avea 100 de miliarde, nu 50 de miliarde, noi astăzi am avea posibilitate să dublăm orișice: cei care primesc 10 mii, vor primi 20 de mii, în loc de 1.000 de kilometri de drum, am face 2.000 de kilometri, infrastructura am îmbunătăți-o. Și iată toată Europa!”