Prima seră computerizată pentru producerea materialului săditor de căpșun, amenajată în raionul Ungheni

16:00

Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat marți, la Digi24, că fostul președinte Traian Băsescu va fi candidatul PMP la Primăria Capitalei. Tomac a criticat decizia PNL și USR-PLUS de a exclude de la negocierile pentru București partidul pe care îl conduce. „Că va pierde Nicușor este meritul USR”, a spus... The post Eugen Tomac anunță candidatura lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei: Aroganța celorlalți ne-a împins în acestă situație appeared first on Portal de știri.