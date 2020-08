Căpitanul navei Rhosus: În fiecare lună îi scriam lui Putin

12:40

După ce s-a aflat că explozia catastrofală din Beirut a fost provocată de nitratul de amoniu adus de nava unui rus sub pavilionul R. Moldova, am decis să vă prezentăm cazurile de rezonanță din ultimii ani în care au fost implicate navele aflate sub pavilionul țării noastre. 2014 Un vapor care naviga sub pavilionul R. […] Articolul Cronologie// Dezastre provocate de nave aflate sub pavilionul R. Moldova apare prima dată în SafeNews.