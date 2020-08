La sanatoriul „Moldova”, din Truskaveț, va avea loc un audit financiar

14:30

Încă un deputat PAS va fi verificat de Agenția Națională de Integritate, după ce în declarația sa de avere și interese au fost depistate mai multe nereguli. Este vorba despre Petru Frunze, care odată ce a ajuns în fotoliul de parlamentar, a devenit mai sărac în declarația de avere și interese personale. Despre aceasta a anunțat socialistul Vasile Bolea pe pagina sa de Facebook.„Analizând declarațiile depuse de către deputatul Maiei Sandu am constatat că odată cu accederea în Parlament au fost diminuate semnificativ veniturile obținute în 2019 de către soția dlui Frunze, angajată în calitate de manager la SRL Lexprom. Astfel, salariul doamnei Frunze a scăzut cu peste 100 de mii de lei sau cu 94% față de 2018. Din declarația parlamentarului PAS rezultă că soția sa are o leafă de 6500 lei pe an pentru funcția de manager, ceea ce constituie circa 541 lei pe lună, mult sub salariul mediu pe economie. Adică, șef la propria afacere cu salariul de trei ori mai mic decât al unui paznic. Ciudat, nu? De fapt, așa ne mint deputații Maiei Sandu! Acest fapt poate fi catalogat ca evaziune de la plata impozitelor și taxelor în special din domeniul social”, a scris Bolea.Totodată, deputatul PSRM a constatat că în 2016, fiind în funcția de primar al satului Puhoi, Petru Frunze a declarat că deține 3 unități de bunuri sub formă de metale prețioase și/sau pietre prețioase și 3 unități de colecții de artă. După ce a devenit deputat, Frunze a declarat că are doar câte o unitate sub formă de metale prețioase și/sau pietre prețioase și colecții de artă, fără a fi indicat în toată această perioadă venituri din vânzarea acestora.„Am mai depistat, ca și la alți deputați PAS, că și Petru Frunze are venit de la un ONG, ceea ce contravine cu statutul de deputat. Fiind primar sau deputat a prestat servicii ONG-ului, ceea ce este o gravă încălcare a legislației, deoarece deputatul nu poate avea alte venituri decît din activitate științifică sau didactică. P.S. Se pare că săracii deputați ai Maiei Sandu sunt “oleacă OLIGARHI!”. Iar onestitatea despre care ei ne povestesc, să o demonstreze la ANI și în fața altor instituții ale statului”, a conchis Bolea.