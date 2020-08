Cum au evoluat asigurarile de locuinte in primele trei luni din 2020?

11:30

Pe Philip Andriescu l-am cunoscut in trafic. Desi are 16 ani, conduce o masina adaptata varstei lui si, desi ai spune ca este prea tanar pentru a fi sofer, stie mai multe despre autovehicule si siguranta in trafic decat multi dintre soferii experimentati. A dus pasiunea la un alt nivel, astfel ca la 13 ani s-a urcat intr-o masina de curse, iar la finalul cursei si pe podium. Trei ani mai tarziu are peste 15 curse, majoritatea dintre ele in primele trei pozitii. Despre toate acestea ne-a povestit Philip ANDRIESCU, pilot de raliuri, intr-un interviu pentru XPRIMM.