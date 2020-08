Ascensorul unui bloc din Râbnița, cuprins de flăcări: În interior se aflau doi adolescenți

13:00

Cei doi oficiali au convenit asupra organizării în luna octombrie curent, la Chișinău, a unei noi ședințe a Comisiei Interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare comercial-economică, în cadrul căreia urmează să fie semnate un șir de acorduri bilaterale. „În mod special, am abordat subiectul privind reluarea negocierilor pentru acordarea creditului rus în mărime de 200 milioane de euro pentru susținerea agenților economici și a populației Republicii Moldova în această perioadă dificilă. Am co...