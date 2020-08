Barierele instalate în curțile blocurilor și pe străzi în capitală, demontate

13:00

Noul rover Mars de la NASA, lansat săptămâna trecută, transportă un dispozitiv care va produce oxigen din dioxidul de carbon în atmosfera planetei Marte. Dispozitivul experimental, cunoscut sub numele de MOXIE, ar putea ajuta la deschiderea drumului pentru explorarea umană a planetei, scrie Business Insider. Roverul Perseverance Mars de la NASA transportă o...