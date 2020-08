Vedeți în ce condiții și cine poate beneficia de bilete de tratament balneo-sanatorial

10:45

Se anunță concurs de selectare pentru prezentarea Republicii Moldova în cadrul Expoziției Mondiale ”Expo 2020 Dubai” a produselor ce vor fi comercializate pe parcursul Evenimentului în cadrul pavilionului Republicii Moldova, anunță Ministerul Economiei și Infrastucturii. Date generale Expoziția se va desfășura în Emiratele Arabe Unite, or. Dubai Perioada Expoziției : 1 octombrie 2021– 31 martie 2022 Sunt așteptați cca. 25 mln. vizitatori, din care 70 % din afara țării gazdă Va fi contractată o anumită cantitate, care ulterior, la necesitate, ar putea fi suplinită.Beneficiile pentru ofertanți Participarea la prezentarea Republicii Moldova la acest For mondial Promovarea la nivel internațional Posibilitatea stabilirii unor colaborări internaționaleCondiții obligatorii de eligibilitate – articole trebuie să fie calitative, originale, autentice, să reprezinte cultura, tradițiile și specificul național sau să prezinte elemente ale identității naționale tradiționale sau contemporane, să fie realizate din materiale naturale. Este necesar ca produsul să fie ambalat (se recomandă materiale ecologice).Categorii de produse (dar nelimitându-se la acestea): Ceramica: căni, figurine, magneți, clopoței, farfurioare, ulcioare etc.; Lemn: elemente de decor, jucării, farfurii, figurine, măști, ploști etc.; Textile: articole croșetate sau brodate, șervețele, prosoape, ie, brâuri, traiste, brățări, maiouri, tricouri, chipiuri etc.; Metal – monede, figurine, elemente de decor etc.; Produse pentru îngrijirea corpului, săpun, produse de aromaterapie, uleiuri eterice etc.; Fotografii și imagini; Produse alimentare neperisabile, de ex: miere, fructe uscate, nuci etc. Produse promoționale: maiouri, tricouri, chipiuri, suport cană, stilouri, insigne, brelocuri, magneți etc. Suvenire mici, seturi cadou și alte propuneri de cadouri simbolice de sărbători (de sf. Nicolae, Anul Nou, Crăciun, sf. Valentin, Dragobete, 1 martie, 8 martie)Cine poate participa? Companiile mari, mici și mijlocii, artizanat, meșteri populari.Ce include oferta? Informație despre ofertant Imaginea fiecărui produs cu descrierea succintă a acestuia în limba engleză. Descrierea trebuie să includă compoziția (ingrediente), dimensiunile, greutatea, ambalajul, modul de producere. Pentru produsele alimentare și cosmetice este necesară prezentarea pozelor produsului atât din față, cât și din spate. Oferta de preț - trebuie să includă obligatoriu costul per unitate de produs, cantitatea în stoc și termenul de executare (posibilitățile de producere). Ofertantul trebuie să menționeze disponibilitatea și condițiile de a acorda produsele sale spre realizare. Organizatorul concursului: CIE ”Moldexpo” S.A.Termenul de prezentare a ofertei: 15 august 2020.Informații suplimentare la nr. de tel. 069210040, email: ivanov@moldexpo.mdDoar candidații selectați vor fi invitați pentru discuții și negocieri.