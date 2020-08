Noi detalii despre dosarul privind fraudarea SA „Metalferos”: 16 figuranți au fost puși oficial sub învinuire

07:10

Agenția rusă TASS, cu referire la presa libaneză, scrie că la baza exploziilor din zona portuară a orașului Beirut, ar fi stat 2750 de tone de nitrat de amoniu confiscat anterior de pe o navă cargo care se afla sub pavilionul R.Moldova. Faptul că principala cauză a deflagrațiilor din Beirut au fost 2750 tone de nitrat de amoniu, care ar fi fost depozitat în zona portuară de mai bine de șase ani, a fost confirmată de către președintele Libanului, dar și de premier. Sursa citată, cu referire la LBC international, scrie că în timpul unor lucrări de sudare pentru a sigila găurile prin care intrușii ar putea comite furturi, ar fi avut loc o detonare a încărcăturii depozitate într-un depozit din port cu 2.700 tone de azotat de amoniu. Canalul TV face trimitere la constatările preliminare ale forțelor de securitate. Corespondetul TASS la Beirut, Dmitri Zelenin, susține că marfa explozibilă ar fi fost confiscată în 2015 de pe o navă cargo care naviga sub pavilionul R.Moldova și avea echipaj ucrainean. Se presupune că ar fi vorba despre nava RHOSUS sub pavilionul R.Moldova, care după ce s-a confruntat cu anumite probleme tehnice, a fost nevoită să acosteze în portul Beirut, unde i s-a interzis navigarea ulterioară din cauza că ar fi încălcat regulile de exploatare. Echipajul a fost repatriat, iar nava a rămas în portul Beirut, încărcătura ei fiind plasată în depozitele portuare. Nava transporta 2750 tone de nitrat de amoniu, iar încărcătura urma să ajungă în Mozambic. Despre cele 2750 de tone de nitrat de amoniu a scris și preşedintele libanez Michel Aoun pe contul său de twitter. "Este inacceptabil ca 2750 de tone de nitrat de amoniu să fie depozitate şase ani fără măsuri de securitate", a denunţat Aoun, citat de news.ro La rândul său, premierul libanez Hassan Diab, a scris pe contul său de twitter că o cauză preliminară a deflgrațiilor ar fi 2750 de tone de nitrat de amoniu care se păstrau în port din anul 2014, scrie kommersant.ru. Hassan Diab a mai declarat că responsabilii pentru această catastrofă vor trebui să dea socoteală. "Ceea ce s-a întâmplat nu va trece fără ca responsabilii să dea socoteală. Responsabilii acestei catastrofe vor plăti", a declarat şeful Guvernului. Totodată, este de menționat că anterior, Directorul Siguranţei generale din Beirut, citat de AFP, a declarat că exploziile violente din Beirut ar putea să fi fost cauzate de "materiale explozibile" confiscate şi stocate în depozit "de ani". „Se pare că a fost un depozit care avea materiale explozive confiscate de ani de zile şi s-ar părea că ar fi vorba de materiale foarte explozive", a declarat directorul general al Siguranţei generale, Abbas Ibrahim, care s-a deplasat în zonă. Potrivit SV News, ar fi explodat 50 de tone de materiale explozibile, confiscate în urmă cu 9 ani. #BREAKING - #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU— SV News ? (@SVNewsAlerts) August 4, 2020 Este de precizat și faptul că, Ambasada SUA la Beirut, a emis o alertă de securitate precum că există informații despre faptul că ar fi fost eliberat gaz toxic în urma exploziei. Crucea Roşie libaneză a anunţat că spitalele din Beirut sunt excedate, numărul persoanelor rănite care solicită îngrijiri fiind extrem de mare. Bilanţul provizoriu al exploziilor din Liban a crescut la 73 de morţi şi 3700 de răniţi. Amintim că exploziile de marți din Beirut au avut puterea unui cutremur de magnitudine 4,5, a calculat Observatorul Seismologic din Iordania, potrivit Al Jazeera. Acestea au fost resimțit și în cipru, la o distanță de 200 de km.