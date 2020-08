Serviciul de imigrație din Republica Dominicană nu are informații despre sosirea în țară a fostului rege al Spaniei

19:30

Astăzi se încheie prima etapă de admitere în universitățile din Republica Moldova. Din cauza pandemiei de COVID-19, procesul de depunere a dosarelor a trecut pe on-line, foarte puține universități acceptând cererile pe format de hârtie, cu prezența studentului. Majoritatea instituțiilor constată o creștere a numărului de cereri în comparație cu anii trecuți. Cum se explică apetitul deosebit pentru studii?Promoția absolvenților de liceu din acest an a fost scutită de examenele de bacalaureat din cauza riscului de infectare cu noul coronavirus. Ceea ce a însemnat că toți au primit diplome de absolvire a liceului și au avut undă verde pentru a depune dosarele la universități. E vorba de peste 17 miii de absolvenți, iar lor li s-au adăugat și cei peste două mii de corigenți care nu au luat o nouă de trecere anul trecut. Unii dintre ei cred au scăpat ca „prin urechile acului”, alegându-se cu o diplomă de Bacalaureat fără să treacă repetat prin moara examenelor.Prin urmare, se poate spune că lor li se datorează numărul în creștere de dosare depuse on-line, explică secretarul responsabil în cadrul comisiei de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu”, Vladislav Badan. Până astăzi, peste 1700 de tineri s-au arătat interesați să devină medici sau farmaciști, cu 30% mai mulți, în comparație cu anii trecuți, spune Vladislav Badan:„Probabil, există mai multe explicații: poate fi interesul mai sporit pentru medicină în legătură cu pandemia de COVID-19, un alt factor poate fi numărul mai mare al deținătorilor de diplome de bacalaureat și, de asemenea, o explicație poate fi legată de barierele de ieșire din țară. Până în 2020, admiterea în universități a fost în regim tradițional, cu prezența fizică a tinerilor. Este o experiență inedită pentru toate instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Este o modalitate comodă și la fel de eficientă. Sau cu prezența fizică sau cu depunerea on-line al dosarului, în condițiile în care dosarul corespunde cerințelor, rezultatul este același: dosarul este acceptat pentru concurs”.Un recent studiu al Institutului de Inițiative Sociale „Viitorul” constata că numărul studenților la universitățile moldovene este în continuă scădere, de mai bine de un deceniu. Declinul demografic și emigrarea masivă sunt cauzele principale care au pus în mare dificultate instituțiile universitare pe parcursul anilor. Prorectorul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Oleg Danilceac, spune că e prematur ca instituțiile de învățământ să se bucure de creșterea numărului de cereri la studii. Și asta pentru că e lucru știut: calitatea e mai importantă decât cantitatea:„Cu certitudine, un număr mai mare de studenți va fi, dar trebuie să vedem raportul între calitate și cantitate. Vedeți care e tendința acum, toată lumea încearcă să dea cu piciorul în educația on-line, spunând că ea nu este eficace. De fapt, vreau să vă spun că, dimpotrivă, pe on-line trebuie să depui mai mult efort și să înveți. Dacă la învățământul „pe viu” te ascunzi în spatele colegului, a telefonului sau a hainelor scumpe, pe on-line sunt toți egali și contează doar cunoștințele tale, atâta-i tot”.Creșterea numărului de dosare nu a afectat preferințele viitorilor studenți, spune Tatiana Rotari secretar responsabil în cadrul comisiei de admitere la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Ca și în anii precedenți, majoritatea preferă facultatea de drept, economie și, mai nou, pedagogie. În acest an, universitatea din nordul țării a primit peste 1200 de dosare la licență și master, cu câteva sute de dosare mai mult în comparație cu anul trecut. Tatiana Rotari spune că majoritatea tinerilor din Bălți au preferat să depună cererile „pe viu”, chiar dacă aveau posibilitatea să se înscrie la studii on-line:„Totuși, majoritatea candidaților au optat pentru depunerea personală a dosarului, deci, ca procentaj, aproximativ 10% dintre cereri au fost depuse on-line, iar celelalte au fost depuse de candidați personal. Deci, totuși încă oamenii se simt mai siguri dacă vin, au scris o cerere, ne-au lăsat actele în original sau ne-au lăsat copii, dar sunt siguri că s-au înscris la concurs, decât atunci când este on-line”.Din convorbirile cu reprezentanții instituțiilor de învățământ superior am tras concluzia că universitățile s-au adaptat „din mers” la noile reguli impuse de epidemia de COVID-19. La prima vedere, s-ar părea că trecerea pe on-line a concursului de admitere ar fi favorizat elevii mai puțin sârguincioși. O percepție amăgitoare – și asta pentru că înmatricularea la universitate nu garantează trecerea de prima sesiune de examene.