Un bărbat despre care se credea că a fost ucis în urmă cu 5 ani a fost găsit ascunzându-se într-o pădure

19:10

La doar 14 ani mânuiește cu dibăcie naiul și se bucură de popularitate pe rețelele de socializare. Este istoria de succes a Xeniei Tacu, din satul Elizaveta, municipiul Bălți. Recent, tânăra a adunat un million de vizualizări pe pagina sa de Facebook, cu piesa Bella ciao. Acesta este printre primele live-uri pe care am început să le facem pe Facebook, de când s-a început carantina. Și am făcut un live, două și acesta a fost pentru mine ceva deosebit, a fost o piesă pe care nu am auzit să o interpreteze cineva la nai. Și am încercat eu să o […]