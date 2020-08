Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate, în trimestrul doi

11:00

Consumatorii din strada V. Alecsandri, Cojocarilor, Tighina, Mitropolit Varlaam din capitală vor rămâne marți, 4 august, fără apă la robinet. Apa va fi sistată între orele 09.00 și 21.00, timp în care SA „Apă-Canal Chișinău va efectua lucrări planificate, transmite IPN. Tot marți, furnizarea apei va fi oprită între orele...