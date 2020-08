Matteo Salvini: Pandemia nu mai reprezintă o urgență. Difuzarea bilanțurilor este un ”terorism cotidian”

10:10

„Intenția șefului statului de a modifica Constituția, instituirea unei comisii speciale în acest sens este mai degrabă o mișcare cu tentă electorală. Igor Dodon nu a îndeplinit practic niciuna din promisiunile electorale făcute în 2016, iar acum se angajează într-o nouă cursă electorală”. Astfel a comentat expertul politic Igor Boțan reforma constituțională anunțată de Igor Dodon. „Ce își propune dl Igor Dodon prin modificarea Constituției? Să le luăm pe rând: să înlăture blocajele constituționale. Păi nimeni nu l-a forțat pe Igor Dodon de cinci ori să-și decline atribuțiile, dl Dodon pur și simplu era obligat, potrivit Constituției, să semneze decretele prezidențiale de numire a miniștrilor sau de promulgare a legilor, pentru asta nu e nevoie să modifici Constituția. Curtea Constituțională a adoptat, în ianuarie 2017, o hotărâre prin care spune că neîndeplinirea obligațiunilor șefului statului poate avea consecințe și acesta poate fi înlăturat din funcția pe care o ocupă, dar această prevedere persistă în Constituție, era suficient ca parlamentul să pornească procedura de impeachment împotriva șefului statului. Acest lucru nu s-a întâmplat și am avut o istorie foarte ciudată când de cinci ori am avut câte doi președinți: unul era Igor Dodon care, chipurile, era în incapacitate de exercițiu, pe de altă parte, președintele parlamentului devenea pentru o perioadă foarte scurtă șef al statului și avea misiunea să promulge legile sau să semneze decretele prezidențiale”, a declarat Igor Boțan la Europa Liberă, scrie jurnal.md. În ceea ce privește problema traseismului politic, expertul politic a menționat că cei mai mari beneficiari ai acestui fenoment au fost chiar Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. „Noi avem un parlament care reprezintă poporul Republicii Moldova și deputații în acest parlament trebuie să aibă acest mandat reprezentativ, care nu poate fi limitat, iar problema traseismului se rezolvă cu alte metode, pe care Comisia de la Veneția le propune în calitate de exemplu. Deci și acest amendament este imposibil, din punctul meu de vedere, în contextul pe care îl avem”, a spus Igor Boțan. „Dacă ajungem și la articolul 142, dacă acest articol va fi modificat și introdus pentru a fi supus referendumului, atunci întreaga construcție a lui Igor Dodon va cădea. Articolul 142 prevede că modificarea prevederilor privind statutul de stat independent și de stat suveran poate fi adoptat doar prin referendum de către cetățeni cu un rezultat pozitiv din partea a cel puțin jumătate din cetățenii înscriși în listele electorale. Avem datele recente de săptămâna trecută oferite de Comisia Electorală Centrală. Potrivit acestor date avem 3,2 milioane de cetățeni. Deci, ca aceste modificări constituționale să treacă, este necesar ca cel puțin un milion 600 de mii de cetățeni să spună „Da” modificărilor. Acum, dacă ne uităm la statistica electorală, la alegerile din Republica Moldova cu greu participă 1,5 milioane, deci nici numărul necesar nu-l avem, din cauză că foarte mulți cetățeni din țara noastră sunt peste hotare, iar participarea lor la alegeri este imposibilă”, a adăugat Boțan Potrivit analistului politic, o altă promisiune electorală neîndeplinită de Dodon este soluționarea problemei transnistrene cu participarea Rusiei „Și aici este important că, în ultima sa discuție cu jurnaliștii promitea că, într-un an după eventuala sa alegere, rezolvă problema transnistreană și înțelegem că atunci când spune aceste lucruri are în vedere modificarea cadrului constituțional, astfel încât Transnistria să figureze acolo în calitate de eventual subiect care nu se va numi federal, dar cu statut special. Însă noi am văzut care sunt intențiile adevărate ale dlui Dodon din filmulețul în care discuta cu dl Plahotniuc despre ceea ce-și dorește Moscova și cum trebuie pentru atingerea acestor obiective să existe două documente: unul oficial secret, în care drepturile Transnistriei să fie consfințite cu acordul Rusiei, și unul pentru ochii lumii”, a menționat Igor Boțan.