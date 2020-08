Virgiliu Pâslariuc: În Moldova, epidemia ar mai putea exista ca fenomen izolat

09:30

A fost bătaie generală într-un parc acvatic de la periferia Parisului. 200 de oameni s-au călcat în picioare, s-au îmbrâncit și și-au împărțit pumni și picioare până când poliția a intervenit cu gaze lacrimogene. Răfuiala a izbucnit între două grupuri de tineri după dispariția unui telefon mobil. Tinerii au început... The post Poliția, chemată să intervină cu gaze lacrimogene la piscină appeared first on Portal de știri.