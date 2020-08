Decesul 801. O medică din Dondușeni a murit din cauza COVID-19

15:00

Grow Me Up este un ONG, țelul căruia este încurajarea și dezvoltarea domnișoarelor în diferite domenii. Acest proiect a fost creat cu scopul de a ajuta tinerele în realizarea viselor lor prin intermediul trainingurilor, challenge-urilor și diferitelor cursuri. Articolul Organizația Grow Me Up își mărește echipa. Tinerele cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani pot completa formularul apare prima dată în #diez.