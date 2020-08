Igor Munteanu cere Ministerului Justiției să explice cum va apăra statul în litigiul cu Avia Invest

10:10

Cele trei surori din Rusia și-au ucis tatăl, care le agresase sexual, fizic și mental timp de mai mulți ani. Ele nu au scăpat de acuzația de crimă cu premeditare, iar procesul va începe mâine, scrie CNN. Krestina, Angelina, Maria Khachaturyan și-au omorât tatăl în urmă cu doi ani. Trupul acestuia a fost găsit într-o scară de bloc din Moscova, cu zeci de răni provocate prin înjunghiere la nivelul corpului și gâtului. Anchetatorii au stabilit că tatăl ieșise cu puțin timp în urmă dintr-o clinică, unde urmase tratament psihiatric. El și-ar fi continuat comportamentul agresiv, iar în acea noapte fetele au plănuit crima. L-au atacat în timp ce dormea, apoi au încercat să își provoace răni ca să pară că au fost atacate. A doua zi, au fost arestate și și-au recunoscut fapta, reiese din interogatorii. Three sisters, who say they endured years of sexual, physical and emotional abuse from their father, face murder charges for his death https://t.co/sariqTWXDs— CNN (@CNN) July 30, 2020 Avocații speră să le poată salva. Unul dintre aceștia a confirmat pentru CNN mesajele de amenințare găsite în telefonul tatălui: ”Sunteți prostituate și o să muriți ca prostituate. (…) o să vă omor.” ”Credem că nu aveau altă cale. Tatăl le-a adus la disperare. Întreaga lor viață a fost un iad continuu”, a spus un alt avocat. Vara trecută, cele trei au fost acuzate de crimă cu premeditare, pentru care riscă până la 20 de ani de închisoare. Procurorii au revenit și au decis să ia în calcul legitima apărare. Dar, fără să ofere explicații, au revenit la acuzațiile inițiale. Procesul va începe mâine, după o lungă așteptare. Maria, sora cea mică, va fi judecată separat, pentru că era minoră la momentul crimei. Un sondaj realizat anul trecut de Levada Center a arătat că 47% dintre femeile din Rusia și 33% dintre bărbați consideră justificat modul în care au acționat cele trei surori.