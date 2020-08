De astăzi este activat Departamentul Covid – 19, din cadrul SCM ,,Sfânta Treime”

10:45

În peste 1000 de localități din țară, în prezent, decurg lucrările de reparație a drumurilor. Companiile de construcție planifică să dea în exploatare traseele către data de 10 octombrie 2020. Despre aceasta a relatat premierul Ion Chicu, în cadrul unei conferințe de presă, după ședința de la Președinție.„În marea majoritate a cazurilor am văzut că standardele de calitate se respectă, dar sunt și cazuri când nu se respectă, am avut la Sud 2 cazuri, acolo se remediază. Procesul va dura în august și septembrie. Companiile planifică maximum către 10 octombrie tot acest volum de lucru să fie finalizat”, a precizat Ion Chicu.Totodată, șeful Guvernului a amintit că în prezent are loc și reparația drumurilor naționale.„Avem traseul Sărăteni-Bălți care se repară. La capitolul drumuri suntem la partea avansată la negocieri cu BEI ca drumul Criva-Bălți să fie reparat anul viitor”, a spus Chicu.Anterior, Ion Chicu a declarat că reconstrucția capitală a traseului Criva-Bălți va costa peste 130 de milioane de euro.