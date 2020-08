Activarea departamentului COVID-19, din cadrul SCM „Sfânta Treime”

16:00

25 frigidere de laborator și 12 distilatoare de apă au fost procurate și livrate astăzi Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Acțiunea face parte din activitățile comune ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și USAID, ca parte a asistenței umanitare și în domeniul sănătății ca răspuns la pandemia COVID-19. Suportul oferit are scop dotarea cu echipament...