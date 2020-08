Un algoritm a identificat cancerul de prostată cu o acuratețe perfectă

11:20

Ce este ipohondria Persoanele cu ipohondrie pot constata ca anxietatea formata in legatura cu pandemia COVID-19 le afecteaza in mod serios sanatatea mintala. Ipohondria, cunoscuta si sub numele de hipocondrie sau tulburare de anxietate legata de sanatate (conform nosologiei din ultima editie a Manualului de Diagnostic si Statistica a Tulburarilor Mintale), se refera la frica […]