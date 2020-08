Inspectoratul General al Poliției are un nou șef adjunct. Are o experiență de 20 de ani în MAI

10:00

În Republica Moldova au fost înregistrate alte 5 decese în rândul pacienților infectați cu noul coronavirus, informează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în dimineața de 1 august. Deces 779: Bărbat de 72 ani, din raionul Cimișlia. Internat la data de 28 iulie, la Spitalul Raional Cimișlia. Comorbidități: cardiopatie ischemică. Deces 780: Femeie de 77 […] The post Încă patru femei și un bărbat au fost răpuși de COVID-19. Victimele sunt din Taraclia, Cimișlia și Chișinău appeared first on NewsMaker.