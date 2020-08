„Va fi extrem de util pe măsură ce se apropie iarna”. Marea Britanie va utiliza teste rapide pentru a diferenția gripa de coronavirus

17:10

În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova au fost înregistrate 7 decese în rândul pacienților infectați cu noul coronavirus, informează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în seara de 31 iulie. Deces 772: Bărbat de 67 ani, din mun. Chișinău. Transferat la data de 26 iulie, de la Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime, la […]