Cipru introduce teste obligatorii de COVID pentru călătorii care vin din Grecia, din 6 august

17:00

Lansarea noii rute comerciale de transport public (microbuz) Chișinău – Colonița, anunțată pentru 1 august, a fost amânată. Contactată de IPN, primarul de Coloniţa, Angela Zaporojan, a comunicat că Agenția Națională Transport Auto nu a eliberat certificatele necesare. „E pentru prima dată chestia aceasta şi nu ştiu cum să elibereze...