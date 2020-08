(LIVE) PAS a organizat un flashmob în fața clădirii președinției: „Dodon, nu semna pentru judecători corupți”

14:40

Guvernul va aloca peste 70 mii de lei pentru reparația locuințelor individuale ale mai multor locuitori din raionul Ștefan Vodă, deteriorate de ploile torențiale și grindina de la începutul lunii iulie. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, din 31 iulie, prezidată de prim-ministrul Ion Chicu. Membrii CSE au examinat un […]