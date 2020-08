Cât vom mai putea trăi pe datorie?

10:30

Momentele de incertitudine pe care le traversăm solicită organizațiilor să-și consolideze reziliența, ingeniozitatea și curajul pentru a adopta noi modalități de lucru. Pandemia de COVID-19 nu este un moment de status quo, ci o trambulină pentru acțiuni. Aceasta este opinia futurologului și trainerului în leadership, autorul cărții „The 3D Leader: Take Your Leadership to the […]