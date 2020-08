Deteriorarea auzului, posibil efect pe termen lung al coronavirusului, susține un studiu

Fondată în 1982, Universitatea Manchester, 40.000 de studenți, este cea mai mare universitate din Regat, după fuziunea din 2004, dintre Victoria University of Manchester și UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology). Cercetării de la Manchester au repertoriat cazurile a 121 de adulți care au fost spitalizați cu infecție COVID-19. Persoanele au fost supravegheate timp de opt săptămâni după externare. Atunci când au fost întrebați de schimbări care au avut loc în ce prive...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md