R.Moldova: alte 390 cazuri noi de infectare cu COVID-19

La aproape trei decenii de la declararea independenței Republicii Moldova, pe cei mai mulți dintre cetățeni îi preocupă sărăcia, prețurile înalte, situația economică și corupția. Starea de sănătate a ajuns și ea în topul îngrijorărilor în contextul pandemiei de coronavirus, arată datele proaspătului sondaj, realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Șapte din zece moldoveni consideră că direcția de dezvoltare a țării este greșită, iar viitorul este văzut de cei mai mulți incert. Despre Moldova de ieri și cea de mâine discutăm la acest sfârșit de săptămână. Corupție, sărăcie, migrație, fragmentarea spectrului politic care se accentuează, numărul mare de partide, crizele care ajung în vârf de nemulțumire a populației, formațiunile de guvernământ care și-au pierdut credibilitatea – sunt o bună parte din problemele despre care vorbesc oamenii pe care i-am întâlnit la Cantemir. În ajunul celei de-a 29-a aniversări de la proclamarea independenței, localnicii vorbesc despre Republica Moldova ca un stat aproape eșuat. Pe unii nu guvernul de la Chișinău și clasa politică coruptă și ipocrită îi interesează în mod esențial, ci mai degrabă soarta zilei de mâine în statul care și-a proclamat independența acum aproape trei decenii.– „Cum o fost de la început independența așa și este, dar nu se vede nicio independență, pentru că conducerea se trage care la ruși, care la Europa, care în toate părțile, s-o primit ca racul, lebăda și știuca, așa că toți trag în toate părțile, nu se face nimic absolut pentru norodul acesta al nostru.”Europa Liberă: Vă mai amintiți câte guverne a avut țara în acești ani de independență?– „Eu mă gândesc la Guvernul lui Maia Sandu și acum pe Chicu îl învinuiește că iaca, nu face nimic. Chicu, bogdaproste, văd că face treabă băiatul, îi la locul lui, îi economist omul, știe să facă.”Europa Liberă: 20 de guverne a avut Republica Moldova. Despre care premieri vă mai amintiți?– „Filat tot a făcut câte ceva cât a fost prim-ministru, iaca, Muravschi tot o lucrat normal.”Europa Liberă: Câți președinți a avut Republica Moldova în acești ani?– „Cel mai mult o făcut Voronin și cu Dodon, nu de-atâta că ei se trag la Rusia, pur și simplu ei au înțeles o chestie că ieșirea noastră din situație îs vânzările pentru Rusia, că în Europa, în toată Europa îs agrari, dar Rusia are nevoie de producția noastră și de-atâta eu socot că ei fac bine că se leagă cu Rusia, ca să aibă unde să vândă lumea asta marfa lor pe care o produc, că asta ca să ne aducă nouă miliarde din Europa numai datorii, nu face.”Europa Liberă: Dar Moldova se poate descurca de una singură?– „Eu cred că da, ar putea să fie o țară normală, să nu aștepte ea s-o conducă ba România, ba Rusia, ba Europa, dar, de fapt, din vecii vecilor de când știu eu, în afară de Ștefan cel Mare, toți au umblat cu mâna întinsă, n-au putut să conducă țara singuri. O țară e ca și o familie, trebuie singur să poți să-ți conduci țara ta.”Europa Liberă: Care sunt problemele care au dus țara înapoi și nu înainte? Ce a împiedicat ca să se dezvolte statul?– „Acum, de când?…”Europa Liberă: Da, în 29 de ani.– „Păi, să spunem așa, toți au tras la dânșii, numai în buzunarul lor, s-au străduit să fure și să-și umple buzunarele toți care au fost. Ce folos că Mircea Snegur a vrut independență și a dat jumătate de Moldovă? Ce, aceea îi luptă? Mai bine dădea în arendă, Putin era să plătească Moldovei bani pentru arenda locului acela unde ținea el, să zicem, baza ceea a lor militară.”Europa Liberă: La Cobasna?– „La Tiraspol, pe care o au ei acolo.”Europa Liberă: La Cobasna.– „Iaca au pierdut toată industria, a rămas în partea ceea.”Europa Liberă: Alte probleme?– „Lumea nu știe cine-s ei în țara noastră, alde Chirtoacă care spun că noi suntem români. De unde suntem noi români, dacă România a apărut mai târziu decât Moldova?”Europa Liberă: Problema identitară ar fi a doua, a treia?– „Plecarea lumii peste hotare, asta e gravă problemă, că s-a dus lumea și nu se întoarce. Păi știți de ce pleacă? Că politica aceasta a banilor îi mare, lor le pare că ei mai mulți bani câștigă acolo, că ei când vin la noi aici ei îs boieri, dacă vin cu 1.000 de dolari de acolo aici, păi el are 20 de mii de lei de-ai noștri.”Europa Liberă: Dvs. vindeți aici, la piața din Cantemir. Lumea are bani?– „Lumea-i săracă, pentru că vin și cumpără mai mult cei la care le trimit de peste hotare, fiindcă acești care lucrează aici nu prea au parale băieții.”Europa Liberă: Dar fără acele remitențe trimise de peste hotare s-ar fi descurcat cei rămași acasă?– „Nu se descurcă lumea fără acelea.”Europa Liberă: Ce salariu i-ar trebui unui cetățean să zică că are o viață decentă?– „Nu mai puțin de zece mii ar trebui salariu pentru om ca să trăiască așa, din ușurel.”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?– „Cam matincă nu o să fie niciun viitor al Moldovei, că ei vor să se prostească lumea și să nu mai aibă carte tineretul nostru, că totdeauna se duc și muncesc la negru acolo.”Europa Liberă: Cine face viitorul Moldovei, cine decide ziua de mâine a țării?– „Politicienii.”Europa Liberă: Pe care-i alegeți dvs.?– „Care-s aleși de noi, să zicem așa, că-s aleși de noi, care s-o ales ei singuri pe dânșii de fapt. Eu le-aș pune întrebarea, de ce îl mai țin pe Candu în parlament, dacă el a fugit din Partidul acela Democrat? Să mai scoată din partidele acestea, îs prea multe la număr partide la care le plătim noi, muncitorii din țară. Lasă să fie două, trei partide, ajunge pentru democrație două, trei partide. Așa ei s-au împrăștiat toți în 50 de partide ale lor, 50 de partide pe care noi le întreținem și le plătim salariu. Cui îi trebuie asta?”Europa Liberă: Dar, în general, ce notă puneți activității deputaților în parlament?– „Îi foarte joasă nota lor. Dacă s-au ales o dată în patru ani lasă-i să muncească împreună cot la cot, dar nu să pună bețe în roate unul la altul și noi trebuie să cheltuim banii statului, să luăm de peste hotare bani ca să-i întreținem pe dânșii, ca să facă ei atâtea alegeri. Eu socot că ar mai trebui de pus la punct pe dânșii. Lasă mai bine să fie dictatură ca la Belarus, decât așa o țară liberă care nu știe ce să facă, pentru că atunci când spune un stăpân în casă că băi, fă așa, înseamnă că trebuie să fie așa. Îi mai bună dictatura, eu socot, decât pălăvrăgeala asta a lor.”Europa Liberă astăzi în ospeție la Cantemir și discutăm cu localnicii despre cei 29 de ani de independență ai Republicii Moldova. Cum au fost ei?– „Au fost grei, dar totuși vorbim de independență, știm că este limba română, nu sunt adepta limbii moldovenești, pentru că Mihai Eminescu așa spune: „limba noastră cea română” și îndemn toți moldovenii să știe că independența constă în graiul frumos și corect, scrisul latin al țărișoarei noastre.”Europa Liberă: În general, lucrurile cum merg în țară?– „Cam cu scârț, pentru că ceea ce ține de corupție – avem probleme, aici ar mai trebui justiția să-și facă treaba, ceea ce s-a furat din vistieria statului, ceea ce încă se fură, ceea ce încă se pierde, pentru că noi muncim, dar nu este apreciată munca.”Europa Liberă: Din ‘92 există acest conflict mocnind transnistrean. De ce atât de greu se rezolvă? În general, vă preocupă această problemă?– „Mă preocupă, dar nu pot să mă dau cu părerea aici.”Europa Liberă: Dar disputa asta, unii vor cu Estul, alții vor cu Vestul?– „Chiar și guvernarea ne duce într-un dezechilibru, pentru că și la posturile de televiziune se dau fel de fel de informații false, aici mass-media ar trebui să fie și ei cu picioarele pe pământ, să ne dea informație veridică.”Europa Liberă: Îi este greu astăzi cetățeanului să discearnă unde e adevărul, unde nu e adevărul, să aleagă grâul de neghină?– „Mulți tineri sunt plecați și rămân sărmanii bătrânei, care nu prea știu să facă diferența aceasta.”Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova!– „Da, la mulți ani, Republica Moldova! Să dea Domnul să ne întâlnim într-un stat prosper, fără corupție și cu dreptate, și cu oameni cu zâmbetul pe față.”Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas aici, la Cantemir, și întrebăm cetățenii despre cei 29 de ani de independență a țării. Cum a fost această perioadă pentru cetățeni, pentru stat?– „Eu îs fost comandant de batalion, v-am dat un interviu și la Bender în ‘92. Ce fac combatanții acum? Ne trag în toate părțile, care și cum vrea te folosește, unul îi român, unu-i rus, unul nu știu ce dracu-i.”Europa Liberă: De ce e divizată societatea, de ce e atât de împărțită?– „De-atâta că suntem cuminciori.”Europa Liberă: Dvs. în ‘92 ați luptat pentru independența statului.– „Da.”Europa Liberă: S-a consolidat această independență?– „Am dat statul la alții și ei știu ce fac cu el. Vedeți ce fac? Ei fac ceea ce n-am vrut noi. Sper să învățăm lecția asta, la alegeri să ne orientăm toți, trebuie să prindem la minte de-acum, e timpul.”Europa Liberă: Eu vă întrebam: s-a consolidat independența, unde a ajuns Republica Moldova?– „Eu nu văd nimic să fi progresat noi tare.”Europa Liberă: Dar de ce nu vedeți și partea plină a paharului?– „Ia uitați-vă, la noi în Cantemir jumătate de lume vinde la piață, jumătate cumpără, pensionarii cumpără și pensionarii vând, restul îs plecați. Și noi nu producem nimic absolut, la noi în Cantemir nu văd să producem nimic. Săracii, vai de pielea lor, fiecare în parte. Cred că noi oleacă trebuie să facem ordine în țară, să ne lămurim ce vrem, să ne lămurim cu cei care administrează statul, că dacă noi zicem că am luptat pentru independență și l-am dat în mâinile lor, noi acum ar trebui să cerem să-l administreze. Faptul că noi avem atâta lume plecată din țară vorbește despre ceea că nu chiar bine se administrează.”Europa Liberă: De ce lumea pleacă, pentru că acest exod arată că aproape un milion de cetățeni sunt în străinătate?– „N-are ce face, doamnă. Ce să facă? Un lider de acesta are patru tractoriști, tehnică sofisticată care rezolvă tot, păpușoiul nu se mai prășește, via nu se mai leagă, dar lumea n-are de lucru, că dacă ar avea – ar sta. Și dacă stai aici la o mie jumătate de lei salariu, ce? Iaca eu am trei băieți care lucrează și au câte o mie jumătate, îs operatori de sonde la gaze, extracție de gaze, o mie și jumătate. Unde în lume are cineva așa salariu care lucrează la gaze? E de râs.”Europa Liberă: În acești 29 de ani la putere au fost și partide cu viziuni de stânga, și partide cu viziuni de dreapta. Este o diferență cum înțeleg să guverneze unii și alții?– „Nu, eu nu-i împart în cei care simpatizează rușii și cei care simpatizează românii, eu îi împart în cei care fac treabă.”Europa Liberă: Care guvern a lăsat fapte în urma sa?– „Chicu acu văd eu că-i mai serios oleacă, cu toate că nu-l iubește lumea, dar ăștia care numai vorbesc, dar nu-și iau răspundere, adică mă așez pe orice jăratic, dar, să mă scuzați, cu fundul altuia – nu, ăștia nu fac treabă.”Europa Liberă: Dar din președinți cine v-a impresionat mai mult prin felul cum a stat la cârma țării?– „Stimată doamnă, hai să nu dăm notă președintelui care dirijează cu o țară parlamentară.”Europa Liberă: În 29 de ani care președinte a fost mai bun?– „Eu socot că Voronin a fost cel mai serios politic, mai matur, să zic așa. Nu i-a ajuns un vot odată care mai nu au făcut-o acum iar, recent. Zic chiar nici atât, călcăm pe aceeași greblă de zece ori, ce dracu’. Și atunci eu văd în dl Voronin un om politic serios și care, cum se zice, cureaua-i tare.”Europa Liberă: Ar însemna că acceptați mai degrabă în fruntea statului să fie un tătuc din aceștia care poate da cu pumnul în masă?– „Dar acasă, dacă toți fac ce vor, ce se întâmplă? Copiii mei eu toată viața i-am ascultat, le-am făcut toate mendrele, dar eu și astăzi, că ei au câte 40 de ani, și azi m-am zburlit la ei oleacă, au muțit. Că eu îs tata, este tata în casă, și dacă într-o țară nu este tată, nici mama nu-i chiar cuminte. Hai să zicem că trebuie și cu pumnul în masă câteodată. Ce e aici rău? Așa trebuie să fie un președinte. Sărut mâna și eu vă las sănătoasă, dna Valentina, că întrebări sunt multe, noi dacă stăm o zi avem ce vorbi.”Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas aici, la Cantemir, și întrebăm localnicii despre cei 29 de ani de independență ai țării. Cum au fost ei pentru stat și pentru cetățeni?– „Cam grei, cu așa oameni care avem noi în parlament care se vând și se cumpără, și nu pentru interesul oamenilor sigur că trebuie de făcut ceva, trebuie de făcut o ordine în țară, te-a ales pe tine – șezi acolo patru ani și fă interesul omului, dar nu interesul tău.”Europa Liberă: Politicienii aceștia îs aleși tot de dvs., alegătorii.– „Sigur că îs aleși de noi, dar nu ne-au îndreptățit așteptările noastre.”Europa Liberă: Când mergeți și votați alegeți omul, partidul, programul, ce alegeți?– „Programul, omul, toate celea acolo trebuie să fie.”Europa Liberă: Și acum ce părere aveți despre cei care sunt în legislativ, despre aleșii poporului?– „Trebuie toți măturați de acolo și să vină oameni care nu vin pentru dânșii, pentru buzunarul lor. Ei vin acolo pentru interesul lor și-și fac averi, castele.”Europa Liberă: Sunt politicieni integri, onești, corecți, patrioți?– „Sigur că avem. Tare bine ar fi să fim buni cu toți, fiindcă noi suntem o țară mică, dacă am trăi bine și cu acela, și cu acela, și cu acela…”Europa Liberă: Și cu Estul, și cu Vestul?– „Da, da, «не дружить против кого-то» (să nu fim prieteni împotriva cuiva), dar să mergem așa, să fie oamenii mulțumiți.”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova, cum ați vrea să fie peste 29 de ani, de exemplu?– „Nu știu, eu nu o să fiu atunci.”Europa Liberă: Nu, dar cel puțin ce ați vrea să se schimbe?– „Aș vrea să fie mai multă atenție la oameni, la tineret, că tineretul e plecat și am rămas numai noi, cei de care n-are nimeni nevoie.”Europa Liberă: Ce probleme trebuie rezolvate?– „Of, Doamne!… Să nu fie cumpărare-vânzare de deputați. Eu îs om în vârstă, pentru mine aceștia îs egali cu zero. Și să fim mai prietenoși, mai puțină dușmănie.”Europa Liberă: Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?– „Eu mă mândresc.”Europa Liberă: Cu ce vă mândriți?– „Că eu îs moldoveancă, mă mândresc că am trăit o viață aici și am făcut ceva pentru Moldova, am educat copii, am fost învățătoare și toți pe care i-am educat, nimeni nu a pornit aiurea, toți merg...”Europa Liberă: Câți patrioți are azi Republica Moldovă?– „Cam puțintei, pentru că care trage la o țară, care la altă țară, care trage să se ducă și să nu mai vină, că acolo lui i-i mai bine, și am rămas noi, patrioții, ăștia care suntem de-alde mine.”Europa Liberă: Când ziceți „La mulți ani, Republica Moldova!”, unde vă duce gândul?– „Măcar generațiile care vin să aibă un viitor ca lumea, să se mândrească, să fie așa o țară, cum spuneau înainte – Moldova înfloritoare.”Valentina Ursu, Europa Liberă a făcut un popas aici, la Cantemir, și întrebăm localnicii cum au fost cei 29 de ani de independență.– „Eu îs stabilit în Franța deja de șapte ani de zile. În acești 29 de ani, poporul permanent a fost amăgit. Moldova e ca o colonie, toți aceștia care lucrează în parlament nu slujesc poporului, dar slujesc în afară.”Europa Liberă: Cui slujesc?– „Și rușilor, și americanilor. Păi, uitați-vă, acum i-au dezbinat și există o ură între poporul acesta, români, ruși, europeni.”Europa Liberă: Cine poate schimba situația și cum trebuie schimbată?– „Numai poporul, dar trebuie să judece normal...”Europa Liberă: Cum?– „Adică toți dați jos, cu furcile, să nu mai fie televiziuni de acestea mincinoase, că manipulează, de pus niște oameni și cum trebuie să fie, în primul și primul rând trebuie să oprim avortul.”Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi în fruntea Republicii Moldova, ce ați rezolva prioritar, și cu cine, și cum? – „În primul și în primul rând aș vârî pe toți la pușcărie, toți acești 30 de ani…”Europa Liberă: E ușor de spus.– „Da, e ușor de spus, corect.”Europa Liberă: Asta justiția trebuie să o facă, nu politicianul.– „Da, justiția, dar justiția dacă e la cheremul politicianului? Dacă ei toți îs acolo, fură toți, eu nu cred în nimeni. Politica asta îi foarte murdară, Moldova asta-i vândută demult și noi suntem o societate, vă spun sincer, bolnavă.”Europa Liberă: Ce ați mai face dacă ați fi Dvs., ipotetic, în fruntea țării?– „Nu știu, eu sincer nu m-aș pune în fruntea țării, pur și simplu nu reziști acolo, te dau jos, aici tot depinde de popor, dar poporul trebuie să se unească, trebuie să lăsăm toate prostiile astea, cu pro-român, pro-rus, pro-european, trebuie să lăsăm toate acestea.”– „Trebuie să fie un Vlad Țepeș, iaca ce trebuie să fie.”– „Da, un Vlad Țepeș, ori un Ștefan cel Mare și atunci o să fie bine, dar așa nu.”– „Vlad Țepeș poporul trebuie să fie!”Europa Liberă: Dacă ar reveni acest milion de cetățeni ai Republicii Moldova acasă, ei ar fi forța motrice care ar schimba situația?– „Da, da, da.”Europa Liberă: Sau acest lucru nu se va întâmpla niciodată?– „Nimeni nu o să se întoarcă la sărăcia asta, din contra, fug toți, vor un trai mai bun, mai decent.”Europa Liberă: Dacă s-ar întoarce, ce putere ar avea?– „Eu cred că dacă s-ar întoarce multe s-ar schimba, fiindcă mulți care îs duși peste hotare, au ani mulți trăiți și au văzut acolo cum e politica, cum e viața, cum e legea, eu cred că multe ar face în țara asta, foarte multe. Să se întoarcă un milion de cetățeni înapoi mor toți acei de sus, toți la pușcărie, toți vârâți la pușcărie. Ei își bat joc de oameni de Doamne ferește. La nivel înalt acolo banii decid toate celea. Uitați-vă cât e de grav, cum se cumpără deputații, 500 de mii, asta-i foarte grav, dar nimeni nu intervine, procuratura tace.”Europa Liberă: Cetățenii o să-i pedepsească pe cei care și-au vândut mandatul?– „Dar cetățeanul ce? El îi vai de capul lui, ce poate să-i facă el? Aici trebuie la putere un om care are frică și credință în Dumnezeu, în primul și în primul rând.”Europa Liberă: Dar ei atunci când depun jurământul, cei care ajung în fruntea țării, ei pun mâna și pe Biblie.– „Dar cui îi pun jurământul? La noi, în Republica Moldova trebuie schimbată clasa politică total. Uitați-vă cum ne manipulează, de-amu vin partide de acestea mai mititele, pro-români, pro-ruși, cresc partidele astea, că tot îs din gașca ceea, tot îs din gașca ceea. La noi ca să fie bine, în primul și în primul rând, în Republica Moldova foarte mult contează credința în Dumnezeu, fiindcă stâlpul de bază al țării îi credința.”* * *Voci adunate la sudul Moldovei, în raionul Cantemir. Vasile Șoimaru este unul dintre semnatarii Declarației de Independență. Economist, conferențiar universitar, un consacrat publicist și fotograf, deputatul în două legislaturi Vasile Șoimaru vorbește și el despre destinul unui petic de pământ cu oameni chinuiți.Vasile Șoimaru: „Sunt 29 de ani de la proclamarea independenței, dar 30 de ani de la proclamarea suveranității. Dar de ce-i chinuită, sărmana? Cine s-a mai gândit că atât de chinuită o să fie? Noi suntem, în genere, un teritoriu aici, tare mă tem să spun acest cuvânt - blestemat -, dar nu se mai poate așa. 30 de ani, dlor, tot pe loc, pe loc, pe loc... și nu mai răsare busuioc. Am venit la Dvs. la emisiune cu un grafic la care lucrez din 1972. Urmăresc permanent dinamica economică a Republicii Moldova. Înainte era Venitul Național Brut, acum e Produsul Intern Brut. Am unit aceste două dinamice – a Produsului Intern Brut și a Venitului Național din perioada aceea socialistă, sovietică și am făcut un ciclu economic. Și iată, noi din anul ‘98 tot urcăm câte un pic, câte 4,5% media anuală. Și unde am ajuns noi? Noi acum am ajuns abia la anul ‘82, din ‘58 până în ‘82. Deci, până în ‘89 în care a fost un nivel maximal, până în anul ’89, noi încă avem de arat mult și bine.”Europa Liberă: Vă întreb pe Dvs. în calitate de economist: de ce Moldova rămâne un stat sărac? De ce Moldova e considerată un stat în curs de dezvoltare? De ce atât de greu scapă lumea de sărăcie și de ce atât de mult întârzie bunăstarea și prosperitatea?Vasile Șoimaru: „Vă amintesc niște cuvinte, minunate cuvinte spuse de un economist american: nu sunt țări sărace și țări bogate, sunt țări bine conduse și țări prost conduse. Noi nu avem norocul și e clar că norocul acesta nu-ți cade de undeva, noi trebuie să fim conștienți și să punem odată și odată accentul pe oamenii care ne conduc. Cum pot ei să vină cu o pomană acolo, cu o tușonkă și cu un pachet cu calendar? Unii sunt plini de bani, dar la alții le bagă câte un borcănaș de tușonkă, adică de carne de asta înăbușită și, gata, votu-i asigurat. Știu cum a fost în satul meu la ultimele alegeri – ca să câștige omul lui Plahotniuc, au tăiat un porc, au adus o ladă de coniac și nu mai știu ce acolo... Nici nu vreau să-mi amintesc, eu atât de mult țin la satul meu, dar...”Europa Liberă: În termeni economici să ne explicați de ce Republica Moldova rămâne un stat pauperizat.Vasile Șoimaru: „Eu am pornit de la principalul factor – factorul uman din fruntea statului, pe urmă desigur că vin și alegătorii. Dar alegătorii aceștia de unde să cunoască? Cine a lucrat cu alegătorii aceștia în toți acești 30 de ani? Să-i întrebați dacă ei au văzut un politician pe viu, așa, câțiva liderași din localitate, care sunt mai bine plătiți, umblă și spun că, iaca, pe aista votează-l, că aista-i de la Plahotniuc sau îi de la Dodon și uite ce lucruri bune face. Cu toate că un lider de astăzi, un lider socialist de aici, din Republica Moldova, ne spune că am fost o livadă înfloritoare a Uniunii Sovietice. Dle, noi am fost o livadă înfloritoare, dar știți voi unde s-au făcut investițiile atunci? Voi știți că mai mult de o treime din investiții se duceau dincolo de Nistru? Până acum încă mai funcționează întreprinderi sovietice construite atunci, energetica ‘90 la sută acolo s-a dus. Dar de ce au făcut asta? Pentru că ei știau un adevăr, că această bucată de pământ mai devreme sau mai târziu o să se uite în altă parte, o să se uite acolo de unde noi am rupt-o cu tancurile. S-au făcut și la Chișinău niște uzine, dar au adus forță de muncă din altă parte, în loc pe ai noștri tineri să-i angajeze și să-i facă specialiști. Ei atunci erau concentrați pe agricultură, 60-70% de forță de muncă. Ei trebuiau pregătiți, dar ei au adus până și măturătoarele din Siberia, de la Ural, de până la Ural și de mai departe.”Europa Liberă: Ce îi lipsește economiei naționale, ca să ia alte turații care ar putea să aducă această prosperitate?Vasile Șoimaru: „Doar investiții n-au să ne aducă fără oameni, cei mai buni au plecat și cu ceea ce am rămas acum n-avem pur și simplu cu ce să le schimbăm calificarea și nivelul, și productivitate, și toate celelalte. Nu avem, nu există! Și uitați-vă unde să investim noi acum. Dar cine gestionează asta? Asta-i cel mai strașnic. Mă iertați că iarăși revin, dar eu știu ce înseamnă conducătorii unui stat, fără conducători nu există, fără oameni mintioși și nu numai atât, dar să mai fie și patrioți. Nu patrioții buzunarului lor, nu patrioții conturilor bancare ale lor, că ei zic că cine știe dacă o să mai pot... I-au stricat și pe acei tineri care erau și patrioți, și voiau să schimbe situația de aici. Acum și aceia spun că cine știe, nu mai putem schimba nimic, haideți să ne umplem buzunarele. Avem nevoie de investiții și oameni, și oameni înalt calificați. Dar eu vă spun că acesta-i un proces de lungă durată.”Europa Liberă: Injectările financiare de unde să vină?Vasile Șoimaru: „Ce au să vină din creditul acesta rusesc? Creditul acesta rusesc era pentru a-i face față electorală lui Dodon. Atât! Iar acesta care conduce guvernul acum este prietenul Zinaidei Greceanîi, ei în doi au pregătit multe lucruri, inclusiv prețurile la gazele rusești. Ei desigur că o duc bine după acele tratative cu rușii, dar totul a fost făcut în favoarea rușilor, nimic în favoarea noastră. Și iată ei se țin bine mersi, o duc bine și în plus încă urăsc tot ce-i național.”Europa Liberă: Dl Șoimaru, și totuși, Republica Moldova are semnat un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană care include și Acordul de Liber Schimb și după semnarea acestui acord s-a deschis piața de desfacere pentru mărfurile din Republica Moldova.Vasile Șoimaru: „Noi eram prăpădiți dacă nu se întâmpla acest lucru. Acest acord cu Uniunea Europeană pentru noi a fost ca o gură de aer proaspăt, de altfel, într-adevăr, eram pierduți. Mai ales dacă venea COVID-ul acesta și noi eram la situația aceea, am fi fost terminați.”Europa Liberă: Care sunt domeniile unde există rezerve nevalorificate? Ce ar mai putea să exporte Republica Moldova pe piața Uniunii Europene, în Occident? Vasile Șoimaru: „Republica Moldova ar putea și ar trebui să devină un stat care ar asigura o bună parte din Europa cu produse ecologice. Acum e bătaie de joc ce se întâmplă cu agricultura noastră. Țăranii mor cu totul, mor pe picioare deja, sistemul de irigare e la pământ. Nicăieri n-am văzut grâu mai înalt de 30 cm, combainele nici nu le ajung, ele umblă prin bolovani și culeg firișoarele celea care au mai rămas acolo. Dacă nu vom fi ajutați, ne prăpădim cu totul. Nici nu vă spun despre investiții, eu vă spun că noi avem nevoie de ajutoare directe acum...”Europa Liberă: Cum înțelegeți Dvs. ajutorul din partea Uniunii Europene și a Occidentului?Vasile Șoimaru: „Drumurile care s-au făcut cu ajutorul american și cu ajutorul Uniunii Europene sunt cele mai performante drumuri și pot fi comparare cu cele de peste Prut, pentru că sunt aceleași investiții și aceiași oameni. Și în industrie multe lucruri s-au făcut, dar sita asta a noastră prin care trec banii tare puțini iese din ea, mai mulți rămân acolo, deasupra. Acei care donează ar trebui să verifice cum sunt folosiți banii lor, dar nici nu le vor da de urme. Nu mai zic acum despre miliardul dispărut. Dar ce-i numai un miliard?! Atâția ani să lupți și nimic, chiar nimic să nu obții? Dar de unde să obții, dacă miliardul acela..., numai uitați-vă ce clădiri se ridică în Chișinău acum.”Europa Liberă: Lipsa de infrastructură cel mai mult este observată în mediul rural, acolo unde nu sunt drumuri, lipsește canalizarea, acolo unde oamenii mai umblă la veceu în curtea gospodăriei. Cunoașteți realitățile din sate?Vasile Șoimaru: „Aceștia-s factorii electorali, ei umblă și amăgesc lumea ceea.”Europa Liberă: De ce nu i se acordă atenție satului?Vasile Șoimaru: „Fosta guvernare le-a construit niște drumuri, să zicem, din marginea satului până în centrul satului. Dar să vedeți câți bani s-au decontat – 1 miliard 600 de mii de lei la 1.600 de kilometri. Găsiți-mi mie măcar 160 de kilometri de drum normal făcut de acea guvernare. Minciuni!...”Europa Liberă: În 29 de ani de independență a fost o guvernare care să spună că nu se întoarce cu fața la sat, la țăran, la cetățean?Vasile Șoimaru: „Nu, nu, n-a fost, dar, din păcate, acei care într-adevăr aveau rădăcini la țară sau părinții de la țară, aceia aveau și dragoste de țară, dar să-mi arătați câți din ei au rămas măcar doi ani la guvernare. Ia amintiți-vă Dvs. câți ani a activat Mircea Druc, să zicem. Valeriu Muravschi a venit pe 11 luni de zile, pe urmă, după Sangheli, a venit Ion Sturza. Acesta putea să facă minuni. Dacă ar fi rămas el pentru 5 ani la guvernare, credeți-mă că demult eram și în NATO, și în Uniunea Europeană. Dar cine l-a dat jos pe dânsul? L-au dat Petru Lucinschi cu Iurie Roșca. Iată asta-i cea mai mare durere!”Europa Liberă: Și după guvernarea comunistă, au venit forțele proeuropene...Vasile Șoimaru: „Au tot venit și au tot venit... Care forțe proeuropene?! După ce a plecat Voronin, au venit forțele acestea care au furat miliardul. Și acum ei dau vina unul pe altul, dar uite că miliardul nu iese...”Europa Liberă: Să vorbim despre calitatea clasei politice. Ați fost și Dvs. ales al poporului. Au trecut ceva ani de când ați avut mandatul de deputat. De ce credeți că lumea atât de mult s-a dezamăgit în cei care îi reprezintă în forul legislativ?Vasile Șoimaru: „Dacă și acei care au fost acolo s-au dezamăgit în forțele politice, inclusiv eu, e o durere uriașă. S-a stricat lumea, s-au stricat atât de tare politicienii aceștia ai noștri, nu au nici ei încredere în ziua de mâine, chiar mulți din forțele acestea așa-zice normale, acei care gândesc ca mine sau gândesc eu ca ei.”Europa Liberă: De ce e atât de proastă calitatea clasei politice?Vasile Șoimaru: „Înainte mai ziceam că-i proastă, că n-a avut unde învăța, pentru că în școala sovietică pe noi nu ne învățau politica. Noi știam un singur lucru – este Partidul Comunist care hotărăște totul, dar Partidul Comunist avea școli. Acum noi unde îi pregătim, în facultăți? În facultăți pregătim specialiști. Dar oamenii politici unde se pregătesc? Oamenii politici numai trebuie să-i arunci în politică și unii dintre dânșii se mai țin, se țin și fac treabă, dar mulți, dacă nu cumva chiar majoritatea pică. Pică, fiindcă se gândesc măcar să mai pună ceva la suflet sau în buzunar.”Europa Liberă: Alegătorii vorbesc că lipsește onestitatea, lipsește bunul-simț, lipsește curajul, patriotismul în rândul clasei politice. De ce atâta lipsă?Vasile Șoimaru: „Interesantă întrebare. De ce atâta lipsă? Dar în 30 de ani s-a lucrat sau nu cu cineva, dar măcar fiecare mișcare politică a lucrat în acest sens - să-și crească cadre, să aibă o tânără generație care să vină din urmă? Tot așa, nu suntem serioși și nu ne doare soarta acestui pământ. Dar mă uit, eu doar urmăresc toate procesele acestea, oricât de tare m-aș supăra, totuna le urmăresc, zilnic, și mă uit cât de mulți mincinoși sunt atât pe dreapta, cât și pe stânga. Aceștia de dreapta dacă vor pierde alegerile din toamnă, să nu caute vinovați, să știe că ei sunt de vină. De pe acum le spun. Uitați-că cum sunt împrăștiați în toate părțile. Fiecare vrea să fie președinte, dar ei cred că noi toți suntem proști și nu înțelegem de ce fiecare vrea să fie președinte. Fiindcă asta costă, acolo se varsă bani serioși ca să fie dezbinată dreapta.”Europa Liberă: Cine au fost liderii naționali pe parcursul acestor trei decenii? Pe cine îi puteți numi liderii naționali?Vasile Șoimaru: „Dvs. credeți că ei există? Eu aș fi vrut să fie unul sau altul, dar el numai se ridica și, hop! nimerea în niște capcane din astea puse de marea mafie internațională, națională, subnațională. Nu, nu pot, zău nu pot să vă spun.”Europa Liberă: În mediul de experți se discută că Republica Moldova rămâne așa cum este, pentru că există regiunea secesionistă, pentru că nu sunt clare relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, dintre Chișinău și Comrat.Vasile Șoimaru: „Și acesta-i un factor, dar nu-i principalul factor. Oricât ar fi de greu, oricât ar fi de rău factorul acesta, dar nu-i el principalul. Principalul este aici, aici unde-s majoritarii. Uitați-vă, hoțiile astea, dacă noi nu putem măcar niște bani păcătoși să-i întoarcem, nu suntem capabili măcar lucrul acesta, ce vreți Dvs. să mai facem noi? La ce să mai visezi? Cum poți să faci disciplină, că noi avem nevoie de disciplină măcar 5 ani, dar e puțin 5 ani...”Europa Liberă: Problema transnistreană poate fi rezolvată?Vasile Șoimaru: „Problema transnistreană poate fi rezolvată, dar nu văd niciun politician care s-o rezolve. Care-i el? Nu există! Problema transnistreană se poate rezolva, dar, uitați-vă, cu forțele acestea internaționale n-a ieșit nimic, nici cu OSCE-ul, nici cu Uniunea Europeană, cu nimic, fiindcă aici, la Chișinău, zace factorul acesta. Cum așa, noi până acum cumpărăm energia și-i hrănim pe transnistreni, cheltuim atâția bani, gazele le plătim tot noi, ca să ne dea curent electric și iarăși noi să-l cumpărăm? Cât se poate să amăgești poporul acesta, cât poți să-l mulgi (nu știu dacă există un cuvânt mai exact)? Cât se poate să scoată din sărmanul acest popor? Iată acum, într-adevăr, noi avem un examen de susținut nemaipomenit de greu cu COVID-ul și cu starea asta dezastruoasă, seceta și economia-i la pământ.”Europa Liberă: În acești 30 de ani aproape un milion de cetățeni au luat calea pribegiei. Faptul că acești oameni nu se regăsesc în țara lor trage statul înapoi sau prin remitențe ei compensează?Vasile Șoimaru: „Ei au fost de mare ajutor mulți ani la rând, de mare ajutor au fost. Banii lor multe guvernări au ținut în picioare. Dacă nu erau ei, dacă ei refuzau măcar pe un an de zile să trimită acești bani, să facă aceste remitențe spre părinți, spre copii, de mult se rezolvau niște probleme serioase aici, în Republica Moldova. Populația nu era să stea și să doarmă, să aștepte să le vină banii de acolo ca să se hrănească. Ridică-te, luptă pentru veniturile tale, luptă pentru creșterea nivelului vieții tale! Așa fac toți. Toți oamenii normali de pe fața pământului așa fac, numai noi așteptăm remitențele, să ne vină bănuții, să ne îmbrăcăm, să trimitem copiii la facultăți ca pe urmă să nu aibă unde lucra. Iată cum s-au folosit și remitențele acestea. Dar s-a gândit cineva banii ceia să fie folosiți la maximum pentru dezvoltarea economică? Nu, n-a fost așa ceva.”Europa Liberă: Ziceam că ați fost deputat în primul parlament al Moldovei independente...Vasile Șoimaru: „Și în al treilea...”Europa Liberă: Ce sfat ați avea pentru aleșii poporului din actuala legislatură unde, știți, apele sunt tulburi?Vasile Șoimaru: „Primul lucru – să fie uniți toți! Dacă nu vor rămâne împreună, nu vor rămâne într-un bloc, să nu mai spună cuiva că e de vină cutare sau cutare.”Europa Liberă: Cine să se unească?Vasile Șoimaru: „Blocul ACUM să restabilească relațiile, să vadă ce fac, fiindcă unul fără altul nu au nici număr și nu au nici oameni.”Europa Liberă: Ce alte sugestii pentru toți cei 101 deputați ați mai avea?Vasile Șoimaru: „Să-i doară soarta acestui pământ, să-i doară soarta părinților, a fraților și a surorilor care au rămas la țară sau de unde au venit ei aici, la oraș. Să se mai gândească și la ei, nu numai la sine. Și voi să știți că o să ieșiți din parlamentul acesta și o să vă pară că, avem noi, la unii dintre voi o să vă pară că vă ajunge pentru o viață. N-o să vă ajungă, dlor!”Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova!Vasile Șoimaru: „Da, la mulți ani, Republica Moldova! Peste un an ne întâlnim și să vedeți ce totaluri o să facem.”Europa Liberă: Mai sumbre sau mai cu perspectivă? Peste 30 de ani cum vedeți bucata asta de pământ? Cum ați vrea s-o vedeți?Vasile Șoimaru: „Of, Doamne, Dumnezeule! Dar de ce nu m-ați întrebat cu 30 de ani în urmă: cum vedeți peste 30 de ani că o să fie? Credeți că cineva vă spunea unde o să ajungem noi, la fundul gropii? Nimeni nu era să vă spună asta. Erau o parte care visau Unirea cu România că, uite, e o țară mare, are petrol, are gaze, are munți de aur, are mare... Dar nici acolo n-am ajuns, nici aici nimic n-am făcut.”Europa Liberă: Și peste 30 de ani?Vasile Șoimaru: „Peste 30 de ani cred că nu merită să spun, pentru că mă tem că o să rămână interviul acesta întreg până atunci și o să râdă lumea de mine. Eu întotdeauna am visat, încă înainte de a fi unionist, o Românie unită într-o Europă întregită din punct de vedere economic. Am visat, uite, lucrul acesta...”