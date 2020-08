Peste 18 milioane de dolari împrumută Japonia Republicii Moldova pentru modernizarea echipamentului agricol

13:00

Înțelegerile personale ascunse pe care le are președintele Igor Dodon cu diferite cercuri politice și economice din afara țării ies la suprafață. Partea proastă e că unele dintre ele sunt în detrimentul țării și pot provoca chiar falimentarea țării. Este și situația legată de datoriile regiunii transnistrene la gaz, care a ajuns la 7 miliarde de dolari și pe care Dodon vrea să le pună cu orice preț pe spatele cetățenilor din dreapta Nistrului. În schimb, el primește zeci de milioane de dolari din diferența de tarif. Or, autoritățile urmau să revadă tariful la gaz încă acum jumătate de an. […]