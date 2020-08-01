Успешно прошли курс лечения от коронавируса еще 8 пациентов
Новости Приднестровья, 1 august 2020 13:30
Общее число выздоровевших 1294
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Общее число выздоровевших 1294
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13:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
22 iulie 2020
12:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
17 iulie 2020
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Указ об этом подписал Президент ПМР Вадим Красносельский
16 iulie 2020
14:30
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
14 iulie 2020
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Также гражданам, отказавшимся от экспресс-тестирования на коронавирус, грозит штраф или админарест
8 iulie 2020
12:30
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
7 iulie 2020
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Спасатели вовремя пришли на помощь и вытащили его из воды
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Общее число вылечившихся от коронавируса составило 1051 человек
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По задумке проектировщиков центральным местом парка должна стать уменьшенная копия Тираспольской крепости
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